Tras la muerte del ayatolá Jameneí, ¿quién manda ahora en Irán?

Con el ayatolá Alí Jameneí, muerto, Irán entra ahora en un proceso de transición para escoger un nuevo líder supremo que tendrá que comandar el país —e intentar sobrevivir, algo nada fácil a sabiendas de la enorme penetración de Israel dentro de las altas esferas del poder iraní— durante este periodo de guerra contra Tel Aviv y Estados Unidos.

Temporalmente, la República Islámica ha designado un consejo interino de liderazgo político, conformado por el presidente, Mesud Pezeshkian, el jefe de la Justicia, Gholam-Hossein Mohseni Ejeí, y el clérigo y antiguo hombre fuerte de Jameneí Alireza Arafi. Junto a ellos, una gran parte del poder reside en el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Alí Larijaní.

A continuación desgranamos quiénes son y de dónde vienen los nuevos líderes —temporales— de Irán:

Si alguien ha ganado en importancia y responsabilidad tras la muerte de Jameneí, este es sin duda Alí Larijaní, elegido en agosto del año pasado —poco después del final de la guerra de 12 días contra Israel— como jefe del Consejo de Seguridad Nacional, una figura nueva creada a su imagen y semejanza.

Larijaní, visto como un pragmático y una figura del establishment de la República Islámica, ha sido quien ha comandado desde las bambalinas las negociaciones nucleares con EEUU —quien viajaba a las reuniones era el ministro de Exteriores, Abbás Araghchi—, y ha sido, también, el máximo artífice de la brutal represión que el régimen aplicó contra los protestantes a finales de diciembre y principios de enero de este año.

Larijaní, durante un acto en Teherán el pasado 24 de septiembre. / CONTACTO / EUROPA PRESS

Por esa represión, sobre todo durante el 7 y el 8 de enero, cerca de 10.000 personas murieron, sobre todo a manos de la policía y los paramilitares leales a Teherán. Larijaní fue sancionado por Washington por su implicación en la represión.

También es visto como un político cercano a Moscú, y en los últimos meses ha realizado varios viajes a la capital rusa. "Este sábado, Irán lanzó misiles a EEUU e Israel, y les hicimos daño. Este domingo les golpearemos con una dureza que nunca antes han visto", ha publicado Larijani durante la mañana de este domingo en la red social X.

Antes de presentarse a las elecciones anticipadas de junio de 2024 tras la muerte en accidente del entonces presidente, Ebrahim Raisí, poco podía imaginar Mesud Pezeshkian que sería el líder político de un país en guerra, acorralado y radicalizado al extremo.

En esos comicios, Pezeshkian entró como el único candidato reformista y con ,a priori, apenas opciones para resultar elegido. Pero precisamente por ser una figura alejada de la política ultraconservadora de Teherán, ganó y lo hizo con un gran margen.

Masoud Pezeshkian, el 16 de septiembre de 2024 durante una conferencia de prensa con medios locales y extranjeros en Teherán. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Su mandato ha sido una enorme decepción para sus votantes: durante su año y medio de gobierno, este cardiólogo de profesión ha estado constantemente quejándose de su estrecha capacidad de maniobra y actuación, ya que el poder, en Irán, reside casi exclusivamente en manos del líder supremo.

Al inicio de las protestas de diciembre del año pasado, Pezeshkian fue casi el único líder que llamó al diálogo. Pero desde entonces —y desde las matanzas de manifestantes de principios de enero— dio un giro de 180 grados y ha adoptado discursos más radicales, beligerantes y cercanas a las posiciones de Jameneí.

Como líder del sistema judicial iraní desde 2021, Gholam-Hossein Mohseni Ejeí ha sido el encargado de aplicar la persecución —pena de muerte incluida— contra los manifestantes que han llamado al cambio dentro del país persa.

Ocurrió en las últimas protestas de este invierno como, también, en las manifestaciones tras la muerte de la joven Mahsa Aminí en septiembre de 2022 por llevar el velo islámico "de forma incorrecta".

Gholam Hossein Mohseni Ejeí, en una imagen de octubre de 2022. / DPA / EUROPA PRESS

Las cifras, según oenegés, muestran una tendencia clara. En 2021, cuando Ejeí accedió a su cargo, 333 personas fueron condenadas a muerte. En 2022, la cifra subió a 582; con 834 en 2023 y 975 en 2024. En 2025, el último año con datos completos, las condenas a muerte superaron los 1.020 casos.

El sistema de Ejeí —como también lo hicieron sus antecesores— se ha basado en conseguir confesiones de los detenidos y acusados, generalmente bajo tortura y extorsión, según oenegés de derechos humanos.

El Consejo de Guardianes, según la constitución iraní, debe escoger un clérigo y ayatolá —un alto cargo dentro del islam chií— para ser la última posición en este consejo interino que debe liderar el país tras la muerte del líder supremo. El elegido ha sido Alireza Arafi, un teólogo islámico con poco perfil público.

Arafi no es conocido por ser un peso pesado político, ni tiene vínculos estrechos con las altas esferas de seguridad en el país persa, pero era un hombre de gran confianza —tanto ideológica como burocrática— de Jameneí, y era visto como una de las opciones para relevar al ayatolá en caso de muerte.

El clérigo Alirefa Arafi. / X / EUROPA PRESS

Su elección en el consejo interino le deja en buena posición para ello. Sobre todo, también, al desconocerse el estado de Mojtaba Jameneí, hijo de Alí Jameneí y el gran favorito hasta la fecha para sustituir a su padre en la posición de líder supremo. Irán no ha confirmado si Mojtaba, de 56 años, está vivo o muerto, tras ser objetivo de los bombardeos israelíes.