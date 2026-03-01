Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas, que investigan si tiene vínculos con los ataques a Irán

Un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de Texas (EEUU) ha terminado con la muerte de tres personas, entre ellas el responsable de los disparos, y 14 heridos de diversa consideración, según ha informado la Policía

El incidente ha ocurrido en un bar de la ciudad de Austin sobre las 02.00 de la madrugada, hora local (las 09.00, hora en España peninsular y Baleares) cuando un hombre armado se presentó armado en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.

Tres agentes de Policía que se encontraban en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según acabó confirmando el alcalde de Austin, Kirk Watson, en rueda de prensa recogida por la cadena ABC.

Las autoridades de Estados Unidos investigan si el tiroteo está relacionado con los ataques a Irán en el marco del operativo conjunto con Israel iniciado el sábado, según informó The Washington Post este domingo.

El supuesto atacante llevaba una camiseta con la bandera iraní en la que se leía "Propiedad de Alá", y los investigadores encontraron posteriormente un Corán en el coche con el que se desplazó hasta el lugar del tiroteo, según una de las personas familiarizadas con el caso.

El FBI trabaja en la investigación junto a su Fuerza Operativa Conjunta contra el Terrorismo.

Según indicó el agente especial Alex Doran en una rueda de prensa, desde el principio se encontraron "indicios" que apuntan a "posibles vínculos terroristas".

El sospechoso, de acuerdo con la cadena NBC, es un ciudadano estadounidense de origen senegalés que ha vivido en el país durante más de 15 años.

Las autoridades descartaron en un primer momento una cooperación directa con algún grupo iraní, de acuerdo con las fuentes del Post. Aun así, advirtieron que la investigación se encuentra en una etapa temprana.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había sido informado sobre el incidente.