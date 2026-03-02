¿Cómo afectará a los vuelos entre Asia y Europa el conflicto entre Irán e Israel?

El ataque conjunto a gran escala que Israel y Estados Unidos lanzaron a Irán en la madrugada del sábado -y que acabó con el líder supremo Alí Jameneí- ha derivado en un conflicto que se ha extendido ya por toda la región de Oriente Próximo y que incluso ha alcanzado a Chipre, país de la UE.

Situación estratégica entre Europa y Asia

Arabia Saudí, Baréin, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos o Jordania son algunos de los territorios afectados por este conflicto. La situación estratégica que ocupa Irán -el segundo país más grande de Oriente medio- entre Europa y Asia y la dimensión que ha adquirido este enfrentamiento ha obligado a cerrar todo el espacio aéreo, lo que ha dejado a decenas de españoles sin poder volver a casa.

El cierre del espacio aéreo en la zona, que afecta a los 'hub' globales de Oriente Próximo que sirven de punto de conexión para viajar a casi cualquier parte del mundo, ha provocado cancelaciones en cadena en todo el territorio. Este lunes había programados un total de 32 vuelos en aeropuertos españoles, 20 desde Barcelona, y ninguno de ellos ha podido despegar.

Esta interrupción del tráfico aéreo responde al cierre por tercer día consecutivo de los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, así como los de Doha en Qatar y Manama en Bahréin. El impacto global es masivo, teniendo en cuenta que las tres grandes aerolíneas del Golfo -Qatar, Emirates y Etihad- transportan habitualmente a unas 90.000 personas al día, cifra que podría duplicarse al sumar al resto de operadores internacionales.

"Como las rutas entre Europa y Asia son muy largas, las escalas suelen hacerse en Dubai, Doha, Estambul y Abu Dhabi", apunta un experto en aviación a El Periódico. De todas estas opciones, el único aeropuerto que permanece abierto es el de Turquía. "Esta region del mundo es una especie de “punto de avituallamiento” para las principales aerolíneas, y el gran volumen de tráfico aéreo pasa por estos 'hubs'", explica.

Si hay algunos vuelos que han despegado hoy, según 'Flightradar24'. "Un total de 15 aviones de pasajeros de Etihad Airways despegaron de Abu Dhabi en un lapso de tres horas, probablemente ayudando a despejar a los pasajeros en tránsito que han estado atrapados allí desde el comienzo del conflicto", han escrito en la red social 'X'.

¿Hay rutas alternativas?

"En los últimos años las aerolíneas del Golfo se habían convertido en el nexo entre Europa y Asia", explica el Ingeniero aeroespacial Sergio Hidalgo. Y para viajar a Tailandia, Vietnam o Corea hay que hacer escala "en algún país de la zona". Todos los aviones "que iban hacia el norte para atravesar Irak" o aquellos que tienen que sobrevolar Afganistán o Pakistán se ha reducido al "norte de Turquía a Azerbaiyán", la única zona transitable por ahora.

"Todos los que estén en India o Indonesia y tengan que hacer escala en Qatar para volver a España no pueden hacerlo". Hay pocas rutas viables, ya que la meridional atraviesa los países del Golfo, la central sobrevuela Irak y la septentrional, la más común en compañías de Europa, pasa por Afganistán y Pakistán, también afectadas por el conflicto. Cabe destacar también que el Corredor Aéreo Transiberiano no puede usarse desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania porque también hay misiles que podrían impactar en aviones civiles.

La Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA) asegura que algunas compañías han encontrado “corredores aéreos alternativos”, como rutas situadas al sur de Rusia y la zona del Cáucaso, con pasos por el Mar Negro, Georgia, Azerbaiyán y el mar Caspio. AVIBA subraya, en todo caso, que estos desvíos se realizan “con cautela” y con la mirada puesta en la tensión en áreas próximas a Pakistán y Afganistán.

Otra de las alternativas que barajan algunas aerolíneas pasa por desviar vuelos por el sur de Egipto y el eje del Mar Rojo, Yemen y Omán, un trazado que —según AVIBA— se revisa de forma continuada en función de cómo evoluciona el contexto internacional.

¿Cuánto tiempo se alargará el conflicto?

El conflicto no puede alargarse en exceso, al menos por parte de Irán, según ha explicado el exalto representante para la Unión Europea Josep Borrel. Cree que no durará más de siete días porque "no tiene mucha capacidad de responder", y ha añadido que la capacidad nuclear "es inexistente". El que fuera ministro de Exteriores ha asegurado que el conflicto se alargará tanto como pueda "resistir" Irán, pero ha negado que pueda hacer frente a la potencia israelí y norteamericana, según ha explicado este lunes en una entrevista en 'Espejo Público'.