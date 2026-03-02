Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

Irán cifra en más de 500 los objetivos de EEUU e Israel atacados durante las últimas 48 horas

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este lunes de que ha logrado atacar un total de 560 objetivos de Estados Unidos e Israel durante las últimas 48 horas en el marco de los bombardeos puestos en marcha en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por estos dos países y que ha dejado hasta la fecha medio millar de muertos en territorio iraní. "Desde que comenzó el conflicto, los valientes hijos de las Fuerzas Armadas iraníes han marcado un nuevo hito en la guerra contra los agresores en tan solo 48 horas", ha indicado en un comunicado, al tiempo que ha destacado que la undécima oleada de ataques en el marco de la operación 'Promesa Verdadera 4' ha permitido hacer frente a las "operaciones de los Ejércitos de Estados Unidos e Israel en el tercer día de agresión enemiga".