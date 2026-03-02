En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que los ataques contra Irán fueron la "última y mejor oportunidad" para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las "amenazas intolerables" a EUUU.
Exteriores trabaja en la evacuación de los españoles bloqueados por el conflicto
El Ministerio de Exteriores está trabajando en la evacuación de los ciudadanos españoles bloqueados por el conflicto, según han informado fuentes del departamento, que busca rutas "tanto por vía terrestre como por vía aérea". Exteriores está en contacto con las compañías aéreas para aprovechar cualquier opción en el caso de que se retomen los vuelos comerciales.
Muere un comandante de la Yihad Islámica en Líbano por los ataques de Israel
Las Brigadas Al-Quds, el brazo militar del movimiento de la Yihad Islámica Palestina, anunció la muerte de su comandante Adham Adnan Al Othman en el Líbano, a los 41 años, en un ataque en el sur de Beirut este lunes. "Con las más sublimes palabras de orgullo y honor, las Brigadas Al-Quds ofrecen sus condolencias a nuestro pueblo palestino luchador y a las naciones árabe e islámica", manifestó la organización islamista en un comunicado.
Israel ataca más de 70 objetivos en el sur del Líbano en el última oleada de bombardeos
Israel ha atacado más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano en la última ráfaga de bombardeos lanzados este lunes, después de que extendiera su ofensiva al país vecino para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán. "Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de completar una ola de incursiones a gran escala contra la infraestructura de Hizbulá en el sur del Líbano", anunció el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee.
China asegura a Irán su apoyo en la defensa de su soberanía
El minitro de Exteriores chino, Wang Yi, habló por teléfono este lunes con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EEUU e Israel. Según un comunicado de la Cancillería china, la llamada se produjo a petición de Araqchí, durante la cual Wang dijo que la ofensiva de Estados Unidos e Israel "viola el derecho internacional y traspasa las líneas rojas de Irán". El canciller chino afirmó que Irán no tiene "más opción" que defenderse tras el ataque, y urgió a Estados Unidos e Israel a "cesar inmediatamente las operaciones militares, evitar una escalada mayor y prevenir que todo Oriente Medio se suma en el conflicto".
Starmer dice que Trump le expresó su desacuerdo por no sumarse a los ataques contra Irán
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, le expresó su "desacuerdo" por no haber sumado a su país a Estados Unidos e Israel en sus ataques contra Irán. En la Cámara de los Comunes, Starmer justificó esa decisión por su "obligación de velar por los intereses británicos". "No nos unimos a los ataques pero continuaremos con nuestras actividades defensivas junto a Alemania y a Francia" con el fin de "destruir la capacidad de Irán de disparar misiles". En ese sentido, justificó el permiso dado ayer a la aviación estadounidense para usar las bases británicas en la región, pero -especificó- no en las de Chipre, una de las cuales fue atacada la pasada noche por drones iraníes.
Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei. "Los estamos destrozando", ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión CNN, en la que se ha congratulado de poder contar con "el mejor Ejército del mundo" y poder utilizarlo. "Es muy poderoso", ha dicho.
Irán cifra en más de 500 los objetivos de EEUU e Israel atacados durante las últimas 48 horas
La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este lunes de que ha logrado atacar un total de 560 objetivos de Estados Unidos e Israel durante las últimas 48 horas en el marco de los bombardeos puestos en marcha en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por estos dos países y que ha dejado hasta la fecha medio millar de muertos en territorio iraní. "Desde que comenzó el conflicto, los valientes hijos de las Fuerzas Armadas iraníes han marcado un nuevo hito en la guerra contra los agresores en tan solo 48 horas", ha indicado en un comunicado, al tiempo que ha destacado que la undécima oleada de ataques en el marco de la operación 'Promesa Verdadera 4' ha permitido hacer frente a las "operaciones de los Ejércitos de Estados Unidos e Israel en el tercer día de agresión enemiga".
Sánchez da su apoyo a Chipre tras el ataque de Irán e insiste en una "desescalada inmediata"
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes al presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, todo su apoyo y solidaridad tras el ataque iraní a una base británica en su territorio y ha reiterado su llamamiento a la "desescalada inmediata" en Oriente Próximo. En su cuenta de la red x, ha señalado que ha contactado con el presidente de Chipre tras el ataque de un dron de fabricación iraní que ha impactado en la base británica de Akrotiri en la isla mediterránea. "Reiteramos: desescalada inmediata, respeto al derecho internacional y diálogo para lograr y mantener la paz", ha remarcado Sánchez.
EEUU no descarta un futuro despliegue de tropas en suelo iraní
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, negó este lunes que su país tenga tropas sobre el terreno en Irán, pero no descartó un futuro despliegue en el país como parte de la operación contra la República Islámica. "No", respondió Hegseth al ser preguntado en rueda de prensa si hay militares estadounidenses en Irán, y agregó: "Pero no vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos". Hasta ahora, al menos cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque aéreo iraní contra objetivos de Estados Unidos en Kuwait en represalia por la operación de Washington contra Irán.
