Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

Este es el momento en el que Irán derriba lo que dice ser un caza estaoduinidense F-15

Este es el momento en el que Irán derriba lo que dice ser un caza estaoduinidense F-15

Sara Fernández

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

  1. La historia de la KWM, el primer 'after' de Zaragoza: 'Fue el local de moda en los 80; por allí pasaron Sabina, Alaska y muchos más
  2. El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
  3. Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
  4. Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos
  5. El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
  6. Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
  7. El Gobierno permitirá la jubilación anticipada a los 56 años para las personas que sufran estas patologías comunes
  8. Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya

Condenado por prender fuego en un edificio okupado en Las Fuentes: seis años y seis meses de cárcel y 6.120 euros

Un grupo de cooperantes aragoneses atrapados en Doha: "Esto es un máster en geopolítica y relaciones personales"

LA PROVINCIA, periódico mejor diseñado de Europa

La antigua pasión entre hombres neandertales y mujeres humanas dejó una huella profunda en el ADN moderno

Sellés se despide de sus jugadores

La Policía Nacional alerta: cuidado con esta treta de los ladrones para robarte en el coche

La noria de Zaragoza, que iba a ser un atractivo navideño, no cumplía los requisitos de seguridad y sigue sin desmontarse

