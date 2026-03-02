Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El asedio ruso de Mariúpol, una herida abierta para los ucranianos cuatro años después

Cuatro años después del inicio del asedio ruso a Mariúpol, las heridas siguen sin curarse para los ucranianos que se enfrentan a la pérdida de sus seres queridos y hogares allí, mientras piden la liberación de los soldados defensores supervivientes del cautiverio ruso.

Según las autoridades ucranianas, los tres meses de asedio a la ciudad portuaria de la región de Donetsk -de fines de febrero a mediados de mayo de 2022- dejaron al menos 25.000 civiles muertos, y los ataques de la artillería, la aviación y los tanques destruyeron o dañaron el 95 % de los edificios.

"Un día quiero volver y buscar la tumba de mi madre y visitar el lugar donde murió mi hijo", dijo a EFE Olena Marchenko, residente desplazada de una ciudad que antes de la invasión contaba con unos 430.000 habitantes.

Recuerdos dolorosos