Ofensiva de EEUU e Israel
La agencia de la energía atómica de la ONU confirma daños en la planta nuclear iraní de Natanz
En junio, Trump afirmó que los bombardeos habían provocado "la destrucción total" del programa nuclear del país persa
Un día después de alertar sobre la posibilidad de un accidente nuclear por la guerra en curso, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha comunicado este martes que ya tiene pruebas de daños en una de las plantas de enriquecimiento de uranio en Irán. En concreto, según ha informado esta agencia de la ONU que se encarga de vigilar la actividad nuclear en el mundo, se han detectado impactos en la entrada de la instalación iraní de Natanz, una de las principales del país.
Aún así, según ha añadido la agencia, de momento "no se espera ninguna consecuencia radiológica" y "no se ha detectado ningún impacto adicional en la instalación, que resultó gravemente dañada" por los ataques en junio. El análisis se basa en imágenes satelitales revisadas por la organización, se ha explicado.
El OIEA ha confirmado así una noticia previamente comunicada por el embajador iraní ante este organismo de control nuclear de la ONU, Reza Najafí. De hecho, al ser preguntado el lunes por periodistas sobre qué instalaciones habían sido alcanzadas, Najafí respondió: "Natanz". "De nuevo atacaron ayer las instalaciones nucleares pacíficas y bajo salvaguardias de Irán", ha añadido.
Propaganda bélica
La revelación también deja en entredicho, una vez más, las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en junio aseguró que los bombardeos ordenados por su Administración habían provocado "la destrucción total" del programa nuclear iraní. Tras los ataques, que se prolongaron durante 12 días, el mandatario llegó a calificar la operación de "monumental".
Sin embargo, parte del uranio iraní más enriquecido —cercano al grado necesario para construir la bomba atómica— habría seguido almacenándose en instalaciones subterráneas, especialmente en el complejo nuclear de Isfahán. Así lo recogía la semana pasada un informe confidencial del OIEA, al que tuvieron acceso las agencias Efe y Reuters, que situaba allí reservas de uranio enriquecido al 60% de pureza.
La información llega además después de que el lunes el OIEA advirtiera del riesgo de un accidente nuclear en el contexto de la guerra en curso. "La situación actual es muy preocupante. No podemos descartar una posible fuga radiológica con consecuencias graves, incluida la eventual necesidad de evacuar zonas extensas, de tamaño comparable o incluso superior al de grandes ciudades", señaló su director general, el argentino Rafael Grossi.
