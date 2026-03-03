Guerra Oriente Próximo
Un ataque con drones impacta un tanque de combustible en el puerto de Duqm, en Omán
El incidente se produce en plena escalada en Oriente Próximo tras la ofensiva contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, sin que haya víctimas confirmadas
Europa Press
Al menos un tanque de combustible del puerto comercial de Duqm, en Omán, ha sido alcanzado este martes en un ataque con drones, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.
Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal omaní de noticias, ONA, han indicado que varios drones han sido lanzados contra las instalaciones, causando daños en uno de los tanques. Las autoridades de Omán han reiterado su condena a estos ataques y han asegurado que están actuando para abordar el incidente, sin apuntar a quién habría sido responsable de este nuevo ataque contra su territorio.
Mascate ya confirmó el lunes la muerte de una persona en un ataque con una lancha no tripulada contra un petrolero de bandera de Islas Marshall frente a las costas del país, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría. Estos ataques han sido ejecutados en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con un cierre del estrecho de Ormuz y con el disparo de misiles y drones contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo.
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- JIM tiene dudas y David Navarro es el entrenador interino del Real Zaragoza
- La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte
- Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
- Un histórico goleador del Real Zaragoza vuelve a los banquillos
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Joel Valencia, una de las mayores promesas del Real Zaragoza, se retira a los 32 años: 'No gané un Mundial ni un balón de oro, pero cumplí todos mis sueños
- El regreso de Lalo Arantegui al Real Zaragoza ya es oficial, firma hasta junio de 2028