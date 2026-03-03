En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Media Luna Roja eleva a 787 la cifra de muertos en Irán
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Rutte habla de España
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este martes el “apoyo habilitador clave” que están proporcionando aliados como España a Estados Unidos pese a que no forme parte de la campaña de ese país e Israel contra Irán. “Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando un apoyo habilitador clave que no forma parte de la campaña, pero que tiene que ver con el acceso logístico. Por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía”, indicó Rutte durante una rueda de prensa en Skopje, preguntado por el rechazo de España a apoyar la campaña militar contra Irán.
Iván Gil / Mario Saavedra
El Gobierno comienza la evacuación de los españoles en el Golfo
Un grupo de 175 españoles en Abu Dabi vuelan ya hacia Madrid después de que el Ejecutivo haya puesto en marcha el plan de evacuación de los compatriotas en países del Golfo que han sido objeto de ataques por parte de Irán como represalia a la acción militar de EEUU. Según ha informado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está previsto que otro segundo grupo vuele a lo largo del día de hoy a España vía Estambul. Hay cerca de 30.000 compatriotas en los lugares que han sido objetivo de ataques iraníes. El grueso de esa comunidad española en los países del Golfo está concentrada en Emiratos Árabes Unidos, con unos 13.000. Lea aquí la noticia completa.
Grecia instala misiles antiaéreos en la isla de Cárpatos
El Gobierno griego ha decidido instalar un sistema de misiles antiaéreos MIM-104 Patriot, en la isla griega de Cárpatos, el extremo sureste del Mediterráneo oriental, después del ataque con drones de fabricación iraní a una base británica en Chipre, informan este martes varios medios locales. Esa medida se produce en el marco de un "fortalecimiento preventivo" de las defensa aérea griega, según han informado fuentes anónimas de las Fuerzas Armadas citadas por varios medios griegos, incluida la emisora pública ERT.
Las centrales nucleares
La empresa de energía atómica estatal rusa, Rosatom, advirtió este martes que la central nuclear de Bushehr, que Rusia opera en Irán, corre cada vez mayor peligro a medida que sigue la guerra en el país persa. "La central corre peligro, ya que se escuchan explosiones a kilómetros de la línea de defensa de la planta. No están dirigidas a la central, sino a las instalaciones militares ubicadas allí, pero la amenaza claramente aumenta a medida que se intensifica el conflicto", declaró el director de Rosatom, Alexéi Lijachev.
Mil incursiones aéreas en Irán
La Fuerza Aérea de Israel ha llevado a cabo más de 1.000 incursiones aéreas en Irán en los primeros dos días de guerra, informó este martes un jefe de inteligencia del Ejército, bajo anonimato, tras una evaluación de la situación. "En los dos primeros días de combate, más de 1.000 misiones volaron a Irán y regresaron sin contratiempos", detalló la fuente durante una reunión operativa el lunes en el centro de mando subterráneo de la Fuerza Aérea, junto con comandantes y tropas, de acuerdo con la información compartida este martes.
Un fondo de emergencia de 1,6 millones de euros
La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) destinará un fondo de emergencia de 1,5 millones de francos (1,6 millones de euros) para su respuesta en Irán, donde los ataques de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero han causado según la Media Luna Roja nacional al menos 787 muertos. De acuerdo con lo indicado en rueda de prensa por el portavoz de la federación, Tommaso della Longa, el fondo tiene como objetivo proporcionar asistencia vital a unas 200.000 personas durante nueve meses.
Jameneí decidió conscientemente quedarse en su lugar de trabajo
El fallecido líder supremo de Irán Alí Jameneí tomó la "elección consciente" de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo este martes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei. "Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque", dijo en una rueda de prensa, Baghaei, según recoge la agencia oficial IRNA.
Violaciones del derecho internacional humanitario
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció este martes "violaciones del derecho internacional humanitario" por parte de Estados Unidos, Israel e Irán y urgió a los miembros de la ONU a que adopten medidas para proteger a la población civil. "Las acciones de Estados Unidos y de Israel constituyen, una vez más, una violación del derecho internacional relativo a la legítima defensa y del derecho internacional humanitario", aseveró en un comunicado la FIDH, cuya sede está en París.
Evacúan 83 localidades del sur del Líbano
El portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó este martes una orden de evacuación para 83 localidades del sur del Líbano, en previsión de posibles ataques israelíes en la zona en medio de la escalada del conflicto con el grupo chií Hizbulá. "Por su seguridad, deben evacuar sus hogares y mantenerse a al menos 1.000 metros de las aldeas. Cualquier persona que se encuentre cerca de los elementos, instalaciones y medios de combate de Hizbulá pone su vida en riesgo", recoge el mensaje militar.
Crímenes de guerra
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación "rápida, imparcial y exhaustiva" del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EEUU e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani. "Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador" de los últimos días, añadió este martes la portavoz.
