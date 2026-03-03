Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Media Luna Roja eleva a 787 la cifra de muertos en Irán

El Gobierno comienza la evacuación de los españoles en el Golfo

Un grupo de 175 españoles en Abu Dabi vuelan ya hacia Madrid después de que el Ejecutivo haya puesto en marcha el plan de evacuación de los compatriotas en países del Golfo que han sido objeto de ataques por parte de Irán como represalia a la acción militar de EEUU. Según ha informado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está previsto que otro segundo grupo vuele a lo largo del día de hoy a España vía Estambul. Hay cerca de 30.000 compatriotas en los lugares que han sido objetivo de ataques iraníes. El grueso de esa comunidad española en los países del Golfo está concentrada en Emiratos Árabes Unidos, con unos 13.000. Lea aquí la noticia completa.