Guerra comercial

China, tras las amenazas de Trump a España: "El comercio no debe ser utilizado como arma"

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. / EP

EFE

Pekín

China rechazó este miércoles que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar las relaciones comerciales con España por su postura ante la guerra de Irán.

"El comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento", afirmó hoy en rueda de prensa la portavoz jefa del Ministerio chino de Exteriores, Mao Ning, en respuesta a preguntas sobre las declaraciones del mandatario estadounidense.

