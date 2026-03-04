Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber destruido 17 barcos militares iranís y centenares de misiles balísticos

El petróleo modera su alza

Cinco días después del comienzo de las tensiones geopolíticas entre Israel, Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo siguen escalando, pero con menos intensidad que en las últimas jornadas. El pasado lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz. Siendo este un enclave estratégico para el petróleo, por el que transita diariamente el 20% del consumo mundial del mismo, el acontecimiento ha desbocado los precios del crudo. Sin embargo, las cotizaciones de petróleo, tanto en su variable Brent, de referencia en Europa, como en su versión West Texas Intermediate (WTI), importante para EEUU, se han moderado en las últimas horas en torno al 3%. Lea aquí la noticia completa.