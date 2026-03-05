¿Quiénes son los kurdos que EEUU e Israel quieren armar en la guerra de Irán?

Una de las estrategias que manejan Estados Unidos e Israel para poder derrocar el régimen de Irán es la de alimentar las tensiones étnicas internas del país armando a los población kurda. Una táctica que extienden también a los kurdos de Irak, aliados de EEUU desde hace muchos años. Pero, ¿quiénes son los kurdos? ¿Qué papel pueden jugar en esta guerra?

La mayoría de los 90 millones de habitantes de Irán son persas, pero el país cuenta con grupos étnicos y religiosos minoritarios descontentos con el clero chiita que ostenta el poder. Las tensiones son menores que entre sus vecinos de Afganistán, Pakistán e Irak, pero desde que EEUU e Israel mataron al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, Teherán ha lanzado proyectiles contra grupos armados kurdos iraníes en una región montañosa del norte de Irak, cerca de la frontera con Irán.

En esa región del país se refugian facciones contrarias a la estructura teocrática impuesta en 1979 tras la revolución que derrocó al sah Mohammad Reza Pahlavi. Los combatientes kurdos, a los que Teherán califica de "terroristas", son, según los analistas, los más organizados del movimiento de oposición iraní. Los combatientes kurdos pueden desempeñar, en mayor o menor medida, el rol de apoyo que tuvo en 2001 la Alianza del Norte contra los talibanes en Afganistán para crear una zona segura desde la cual operen las fuerzas especiales estadounidenses.

Repartidos por cuatro países

Los kurdos son un pueblo sin Estado repartido principalmente entre Turquía, Irak, Siria e Irán, a los cuales hay que añadir un pequeño enclave en Armenia. La población de un Kurdistán unificado superaría los 53 millones de habitantes. El apoyo de EEUU permitió a los kurdos de Irak y de Siria crear una región con cierta autonomía, pero Washington acaba de abandonar a la facción siria que le había ayudado a combatir a los yihadistas de Estado Islámico.

Aunque mayoritariamente son suníes, los kurdos comparten con los persas similitudes culturales y lingüísticas, y una importante minoría todavía sigue la religión tradicional kurda, el yazidismo. Por su parte, los kurdos de Irán, que representan alrededor del 9% de la población, han tenido históricamente menos roces con el poder central que los de Irak y Turquía. El representante en Estados Unidos de uno de estos grupos, el Partido Democrático del Kurdistán Iraní, asegura que su movimiento desea un Irán federal.

Los azeríes, grupo étnico de Alí Jamenei, son la principal minoría de Irán. Este pueblo túrquico, presente en el noroeste iraní, cerca de Azerbaiyán, está particularmente bien integrado en la sociedad. Entre las otras minorías figuran los árabes, los turcomanos y los baluches, que también están presentes en el vecino Pakistán, donde llevan a cabo una insurgencia separatista.