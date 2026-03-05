Sri Lanka confirma la presencia de un segundo buque iraní en su zona económica exclusiva

El Gobierno de Sri Lanka confirmó este jueves la presencia de un segundo buque iraní en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), apenas 24 horas después de que un ataque de Estados Unidos hundiera con un torpedo otra embarcación militar de Irán en aguas cercanas a la isla.

"El Gobierno es consciente del asunto. Estamos haciendo las intervenciones necesarias para resolver este problema, limitar la amenaza a las vidas y garantizar la seguridad regional", declaró en el Parlamento el ministro y jefe de la bancada oficialista, Nalinda Jayatissa.

En este momento, el presidente de la nación insular, el Consejo de Seguridad y el Ejecutivo ceilandés están al tanto de la situación y se encuentran realizando "la máxima intervención" posible para gestionar la crisis, aseguró.

Por el momento, las autoridades esrilanquesas no han especificado si se trata de un nuevo buque militar o de una embarcación civil comercial. El ministro se limitó a precisar que esta segunda embarcación navega dentro de los límites de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). A pesar de ello, subrayó que las autoridades están actuando de forma prioritaria para salvaguardar a los ocupantes de la nave y adelantó que el Gobierno presentará un informe completo ante la cámara legislativa.

La confirmación de este segundo navío en el océano Índico tiene lugar 24 horas después de que el buque de guerra iraní IRIS Dena, con 180 tripulantes a bordo, fuera hundido por un torpedo estadounidense al sur de la frontera marítima de Sri Lanka.

La fragata IRIS Dena transitaba por esas aguas tras haber participado recientemente en una revista naval internacional y en ejercicios militares conjuntos en la ciudad costera de Visakhapatnam, en la vecina India.

Ese ataque ha dejado hasta el momento 84 cadáveres recuperados y decenas de desaparecidos, mientras la Marina ceilandesa mantiene activas las labores de búsqueda y rescate.