Un desafiante Teherán grita “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el líder

Un desafiante Teherán gritó “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí y tras una dura noche de bombardeos, quizás la peor desde que comenzó la guerra hace hoy siete días con Estados Unidos e Israel.

Las miles de personas congregadas en la mezquita Mosala de la capital iraní para el rezo del viernes también corearon “Jameneí líder” y “Jameneí mártir” en medio de un mar de imágenes del religioso que dirigió el país durante 36 años.

El acto religioso fue más allá y se escucharon eslóganes de “Ni negociación, ni rendición, lucha contra Estados Unidos” y “Ni negociación, ni rendición, destrucción de Israel” entre unos partidarios de la República Islámica que no quieren rendirse.

“Yo no tengo miedo a nada y estoy dispuesta a perder la vida con tal de que destruyamos al enemigo sionista y hagamos lamentar a Estados Unidos por sus crímenes”, dijo a EFE Fatemeh, una psicóloga de 45 años ataviada con el tradicional chador negro iraní. La mujer pidió a la República Islámica que no se ceda ni negocie: “Si acuerdan una tregua, los consideraremos traidores a la patria. Hay que luchar”. Zahra, ama de casa de 38 años, dijo sentirse “destrozada” por la muerte de Jameneí y tener “muchos deseos de venganza”.

“¿Cómo vienen a matar al más alto cargo de otro país? Luego ellos nos llaman terroristas. Ellos son los terroristas”, afirmó Zahra, quien estaba acompañada por su hijo de siete años. Desde su muerte el sábado 28 de febrero se han multiplicado en suelo iraní las vigilias y los actos en recuerdo de Jameneí. Las calles de Teherán están llenas de murales y cárteles con su rostro, todo ello en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Tras conocerse su muerte también hubo gritos de celebración desde las ventanas de casas de la capital de aquellos que quieren un cambio político. El rezo de hoy llega después de que Teherán viviese una dura madrugada de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos, en uno de los ataques más duros contra la capital iraní en los ya siete días de guerra.

Las explosiones comenzaron en torno a las 5:00, hora local (1:30 GMT), por el centro de la capital iraní de 12 millones de habitantes, en zonas como la de Pastor donde se encuentran oficinas gubernamentales, incluida la Presidencia, que ya fue atacada. Los ataques contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado una guerra contra la nación persa, en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruido miles de edificios en todo el país.

Pero Irán ha respondido con 21 oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en una docena de países, lo que ha provocado una escalada del impacto del conflicto a todo Oriente Medio.