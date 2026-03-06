Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptan misiles en su espacio aéreo

Hegseth tilda de "error de cálculo" que Irán piense que EEUU no puede sostener los ataques

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha catalogado de "grave error de cálculo" que Irán piense que no podrán sostener en el tiempo los ataques aéreos contra territorio iraní. "Apenas hemos empezado a luchar", ha expresado. "No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario", ha expresado durante una rueda de prensa junto al comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper.

Hegseth ha afirmado así que la voluntad de Washington es "férrea" y que solos ellos pueden controlar el cronograma. "Si creen que han visto algo, que esperen", ha dicho, agregando en otro punto de la rueda de prensa que Teherán "está haciendo todo lo posible para difundir mentiras" e "inflar" los números de muertos a fin de "convencer a su propia población de que están teniendo éxito".