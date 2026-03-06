Guerra Oriente Medio
Un segundo avión militar saldrá este viernes de Omán con españoles evacuados de Oriente Medio
Continúan los trabajos de repatriación por parte del Gobierno debido al conflicto en Oriente Medio
Ascienden a más de 30.000 los españoles en esa zona geográfica
EFE
Un avión militar español A-330 del Ejército del Aire y del Espacio despegará en unas horas desde Omán con destino a Madrid en lo que supone el segundo traslado organizado por el Gobierno para evacuar a ciudadanos españoles atrapados en Oriente Medio a causa de la guerra de Irán.
El avión aterrizó en Omán hace aproximadamente dos horas para realizar el segundo traslado de civiles a España y en "unas horas" volará hacia Madrid, informó el Ministerio de Defensa en un mensaje en X.
La aeronave procedía de Yibuti y, tras recoger al 57º contingente del Destacamento Orión allí desplegado, modificó su ruta para evacuar a ciudadanos españoles. Un primer avión del Ejército del Aire aterrizó este jueves por la mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con 172 personas a bordo repatriadas desde Omán, en su mayoría españoles pero había también nacionales de la Unión Europea y de América Latina y un ciudadano de Vietnam.
Aproximadamente 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee" ante el conflicto abierto en la región. Los españoles en Oriente Medio, entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000, según cálculos oficiales.
- Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
- Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si han pasado menos de 12 horas desde que saliste del trabajo, no pueden obligarte a volver
- Veronika Vorackova renueva con el Casademont Zaragoza
- Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
- David Navarro conoce el camino, el precedente que invita al optimismo
- Muere a los 51 años Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista
- Otro atraco con cuchillos en una casa de apuestas en Zaragoza