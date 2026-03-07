Informa Albares
Evacuada la embajada de España en Irán
La operación se ha solventado con éxito
EFE
La Embajada de España en Irán ha sido evacuada "con éxito", según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha señalado que el Embajador y el personal esencial que seguían en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.
"Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán", señala Albares en un mensaje en la red social X, donde asegura también que la seguridad de los ciudadanos españoles y del servicio exterior es la prioridad del Gobierno español.
Del mismo modo, indica que el resto de embajadas españolas en la región y la sala de crisis del ministerio por la guerra en Irán "siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias".
"Continuamos trabajando por la protección de los españoles", concluye el ministro.
- La crónica del Uni Girona-Casademont Zaragoza: estas chicas están bendecidas (78-81)
- El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyff Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- El Real Zaragoza reacciona con David Navarro en Cádiz y se agarra a la vida (0-1)
- El dueño de Forestalia pagó 443.531 euros de más a tres excargos del PAR por su consultora de renovables
- Cuánta lluvia ha caído esta noche en Zaragoza: una tromba de agua despierta a más de uno de madrugada
- Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea