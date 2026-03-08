Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut

Lariyani asegura que varios militares estadounidenses han sido capturados

El presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha asegurado este sábado que "varios" militares estadounidense han sido hechos prisioneros, aunque no ha dado más detalles al respecto.

"Se ha informado de que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros, pero los americanos dicen que han muerto en combate", ha publicado Lariyani en redes sociales. "A pesar de sus esfuerzos vanos la verdad no es algo que pueda ocultarse durante mucho tiempo", ha añadido el dirigente iraní.

Lariyani ha subrayado en una entrevista que "mienten" cuando dicen que han muerto cinco o seis militares. "Después aumentan el número de muertos con el pretexto de accidentes", ha especulado.