Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski insta a desbloquear el apoyo de 90.000 millones de euros a Ucrania y las sanciones a Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este sábado a Hungría a desbloquear el apoyo financiero de 90.000 euros con el que la Unión Europea (UE) se ha comprometido con Ucrania y el nuevo paquete de sanciones contra Rusía.

"Es importante que, después de todo, se apliquen los acuerdos europeos conjuntos sobre 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para los próximos dos años, así como el nuevo paquete de sanciones contra Rusia", escribió Zelenski en un mensaje en X en el que informó también de una conversación telefónica que mantuvo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y en la que se abordó el tema de la reticencia húngara.

Agregó que abordó con Macron todas las cuestiones clave que ahora son importantes para la seguridad de sus respectivos países y de Europa y, en particular, la situación en Ucrania y las necesidades fundamentales de su defensa.