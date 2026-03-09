Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea de nuevo Irán, mientras Teherán contraataca con drones y misiles contra los países del Golfo

Portugal repatría a 61 personas de Oriente Medio en un avión militar

El Gobierno de Portugal informó este domingo en un comunicado de que está en curso la repatriación desde Oriente Medio de 61 personas, de las cuales 54 son portuguesas, en un avión de la Fuerza Aérea del país.

El Ministerio de Exteriores, que no reveló el punto de origen del trayecto, precisó en la nota que la aeronave es un avión C130H y que los siete ciudadanos extranjeros son de nacionalidad canadiense, británica y surcoreana.

Según sus datos, el vuelo aterrizará en la base aérea de Figo Maduro, en Lisboa, este lunes, sobre las 5.30 hora local (misma hora GMT).