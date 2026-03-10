Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Clavijo, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "Quiero que los reyes magos también vengan a Canarias, no solo a Cataluña"

Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria, sesión de tarde | 10/03/26 / Informativos RTVC

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias celebra este 10 de marzo el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una sesión que abre el último año de la legislatura y en la que el presidente, Fernando Clavijo, hará balance de la gestión del Ejecutivo desde 2023 y avanzará sus prioridades hasta el final del mandato, en un contexto marcado por la crisis de la vivienda, la presión migratoria, los debates sobre salarios y financiación, la situación del sector primario y las dificultades de los servicios públicos, especialmente en sanidad y dependencia, asuntos que centrarán el pulso entre el Gobierno y la oposición.

  1. Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
  2. La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
  3. La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
  4. Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
  5. El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza
  6. El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
  7. El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
  8. Muere un guardia civil fuera de servicio en un accidente de tráfico en la A-2 en Calatayud

Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón: "Hay que poner precios competitivos, que sean razonables y no excesivamente altos"

El Gran Hotel del Balneario de Panticosa abrirá de forma ininterrumpida durante todo el año

Persecución en la N-234: un conductor huye de un control policial, casi arrolla a peatones y abandona el coche en Calatayud

Vídeo | Las estaciones de esquí de Aragón encaran su final de temporada: estas son las fechas de cierre en las pistas del Pirineo y de Teruel

La hija de Carlos Saura muestra la cara más personal de un creador tenaz: "Jamás se aburrió"

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Zaragoza volverá a acoger en 2027 el Encuentro Nacional de Festivales de Cine de España

