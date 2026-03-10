Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo

Israel concluye otra ola de ataques contra la entidad financiera de Hizbulá en el Líbano

La aviación israelí volvió a bombardear el lunes infraestructuras de Al Qard Al Hasan, la entidad financiera vinculada al grupo chií libanés Hizbulá, a lo largo de Líbano, según un comunicado emitido por las fuerzas armadas este martes. "Ayer (lunes), cazas de la Fuerza Aérea israelí completaron una serie adicional de ataques en activos e instalaciones de almacenamiento de la Asociación Al Qard Al Hasan, que financia las actividades terroristas de Hizbulá a través del Líbano", recoge el comunicado.

En la última semana, el Ejército de Israel ha atacado hasta 30 objetivos de la entidad bancaria, a la que atribuye proveer de fondos para la compra y producción de armas, además de para pagar salarios, a Hizbulá.