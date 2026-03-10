En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La defensa ucraniana neutraliza durante 122 de los 137 drones lanzados este martes por Rusia contra su territorio
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania neutraliza 122 de los 137 drones rusos sobre su territorio
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 122 de los 137 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este martes. Doce de los drones empleados por Rusia en este bombardeo no fueron interceptados e impactaron en una decena de localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros diez lugares del país. Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.
Rusia asegura haber repelido 17 drones ucranianos tras derribar casi diez veces menos que la víspera
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 17 drones sobre tres regiones rusas, el ataque de menor intensidad de marzo, tras neutralizar este lunes 163, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 17 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en su canal de MAX, el WhatsApp ruso. Según Defensa, nueve drones fueron derribados sobre la anexionada península ucraniana de Crimea, cinco en la región fronteriza de Bélgorod, y tres en Kursk.
Partidarios del opositor Navalni publican la autopsia para denunciar la "manipulación" del Kremlin
Los partidarios del líder opositor ruso Alexei Navalni, fallecido hace dos años mientras se encontraba preso en Siberia, han publicado este lunes la autopsia oficial elaborada por las autoridades rusas, que concluyó que Navalni murió por causas naturales y que aseguran que se trata de una "manipulación" para "lograr el resultado deseado".
"Esta conclusión contradice los resultados de estudios realizados por laboratorios extranjeros, que concluyeron que Navalni fue envenenado", ha señalado en redes sociales Maria Pevchikn, miembro del equipo del opositor.
Los ucranianos resisten los intensificados ataques rusos a trenes y vías ferroviarias
Los pasajeros ucranianos se enfrentan a ataques cada vez más masivos con aviones no tripulados contra trenes y vías ferroviarias a medida que el intento ruso de interrumpir la infraestructura de transporte clave en el país invadido se ha intensificado en marzo.
"Viajar en tren ahora da mucho miedo. Los rusos están bombardeando deliberadamente trenes civiles para infundir miedo en la población", declaró a EFE Aliona Lutsenko, de 24 años.
Zelenski dice haber recibido 11 peticiones de ayuda de EE.UU., Europa y vecinos de Irán
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que su administración ha recibido 11 peticiones de Estados Unidos, de países europeos y de países vecinos de Irán para que Ucrania comparta su experiencia y capacidades para derribar drones Shahed iraníes. "Hasta ahora hay 11 peticiones de países vecinos de Irán, de Estados europeos y de los EE.UU.", indicó Zelenski en sus redes sociales.
El mandatario explicó que los países que han pedido asistencia están interesados tanto en los drones interceptores y sistemas de guerra electrónica desarrollados por los ucranianos para hacer frente a los Shahed iraníes que Rusia utiliza en la guerra contra Ucrania, como en recibir entrenamiento de especialistas ucranianos.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de sus avances en el este de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, en el marco de sus avances en el este de Ucrania al hilo de su invasión del país, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado la localidad de Golubovka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado al respecto.
Rusia derriba 163 drones ucranianos durante la noche pasada
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 163 drones ucranianos, 54 de ellos en la región fronteriza de Briansk. Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram, otros 47 aparatos no tripulados fueron neutralizados sobre la anexionada península de Crimea.
Además, la fuerzas rusas abatieron 16 drones sobre la región sureña de Krasnodar, y 11, en Kaluga, cerca de Moscú. Otros ocho drones fueron destruidos en Nóvgorod y cinco, en la región de Bélgorod. También hubo aparatos enemigos destruidos en otras provincias rusas.
Ucrania ha enviado interceptores a Jordania para derribar drones iraníes, afirma Zelenski
Ucrania ha enviado drones interceptores y a un grupo de expertos a Jordania para ayudar a este país de Oriente Medio a derribar los drones con que está siendo atacado por parte de Irán, según ha declarado el presidente Volodímir Zelenski en una entrevista con el New York Times.
"Reaccionamos de forma inmediata", dijo Zelenski, que explicó que la petición fue formulada por EE.UU. el jueves y el equipo de especialistas ucranianos emprendió su camino a Ucrania el viernes.
Jordania es uno de los principales aliados estadounidenses en Oriente Medio y alberga una importante base militar estadounidense en la región que ha sido atacada por Irán en represalia por los bombardeos a la República Islámica que EE.UU. e Israel empezaron hace más de una semana.
Rusia ataca Ucrania con casi 200 drones de larga distancia
El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 197 drones de larga distancia de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes. Alrededor de 120 de estos drones eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed, una tecnología iraní que Rusia produce ahora por sí misma y utiliza masivamente contra Ucrania. Del total de los drones, 161 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Ucrania exige a Hungría la inmediata devolución del dinero y oro incautados
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, exigió este sábado la devolución inmediata del dinero y los lingotes de oro del banco público ucraniano Oschadbank incautados en Hungría hace tres días cuando eran transportados en dos furgones blindados desde Austria a Ucrania.
"Este dinero no pertenece a Hungría ni a su Gobierno; es propiedad del banco estatal ucraniano Oschadbank y, por lo tanto, de los contribuyentes ucranianos. Exigimos su devolución inmediata e instamos a toda Europa a condenar este acto sin precedentes de bandolerismo y extorsión por parte de un Estado. Animo a todos nuestros socios europeos a alzar la voz", escribió Sibiga en un mensaje en X.
Recordó que "hoy es el tercer día desde que las autoridades húngaras robaron dos vehículos blindados de un banco ucraniano, que transitaban desde Austria, y sustrajeron dinero y metales preciosos a plena luz del día".
