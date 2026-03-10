Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La defensa ucraniana neutraliza durante 122 de los 137 drones lanzados este martes por Rusia contra su territorio

Operarios trabajan sobre las ruinas de un edificio dañado por un ataque uso en Járkov (Ucrania), este lunes.

Operarios trabajan sobre las ruinas de un edificio dañado por un ataque uso en Járkov (Ucrania), este lunes. / SERGEY KOZLOV / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

