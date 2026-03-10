Cumbre en París
Von der Leyen considera que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear
La presidenta de la Comisión anuncia que Bruselas movilizará 200 millones de euros para acelerar el desarrollo de pequeños reactores modulares
EFE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear y anunció que movilizará 200 millones de euros para impulsar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, como parte de una estrategia europea para acelerar el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR) que puedan entrar en funcionamiento a principios de la década de 2030.
"Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", manifestó en un discurso ante la cumbre sobre energía nuclear para uso civil que se celebra en París, al constatar que la cuestión de los precios de la electricidad "estructuralmente demasiado altos" se ha vuelto "crucial" para el futuro económico de la Unión Europea.
Frente a la dependencia actual a las importaciones de combustibles fósiles, Von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local: la energía nuclear y las energías renovables, ya que juntas podrían garantizar la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial del continente.
Reducir riesgos
La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono, dijo Von der Leyen en su discurso, en el que precisó que esos fondos provendrán del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.
La estrategia, subrayó la presidenta del Ejecutivo comunitario, incluye también la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar las normas y agilizar los procedimientos de autorización.
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- Muere un guardia civil fuera de servicio en un accidente de tráfico en la A-2 en Calatayud
- Una árbitra suspende un partido de fútbol regional aragonés tras recibir insultos como 'zorra' o 'guarra' y amenazas de muerte