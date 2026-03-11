Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria 2026

AHI apela al "espíritu guerrero" aborigen para defender Canarias ante Madrid y Bruselas

Raúl Acosta defiende "lanzar una piedra metafórica" al Estado y la Unión Europea (UE) salvaguardar los intereses del Archipiélago

Raúl Acosta, portavoz de AHI en el Grupo Mixto, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria.

Raúl Acosta, portavoz de AHI en el Grupo Mixto, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. / Arturo Jiménez

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El "espíritu guerrero aborigen" que caracterizó a los bimbaches (El Hierro), guanches (Tenerife) o benahoritas (La Palma) fue blandido este miércoles en el Parlamento por el portavoz de AHI en el Grupo Mixto, Raúl Acosta, para defender la necesidad de "lanzar una piedra metafórica" al Estado y la Unión Europea (UE) salvaguardar los intereses de Canarias.

Durante la segunda jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, Acosta incidió, como este martes hizo el propio presidente Fernando Clavijo, en que las Islas están directamente afectadas por la creciente incertidumbre geopolítica internacional que provocará un más que previsible encarecimiento de la energía, más inflación y un impacto directo en el coste de la vida de los canarios, que se enfrentan a una revisión del marco financiero plurianual europeo que puede perjudicar a las regiones ultraperiféricas (RUP) y a una reforma del sistema de financiación autonómica que deja a las Islas a la cola en cuanto a la percepción de partidas presupuestarias vitales para garantizar los servicios públicos esenciales.

El portavoz de AHI, que dedicó buena parte de su intervención a la situación de la juventud canaria, a la que definió como uno de los colectivos más afectados por las crisis recientes, recordó que los jóvenes actuales han crecido entre dos grandes crisis económicas y afrontan hoy salarios más bajos, precariedad laboral y dificultades para acceder a la vivienda y emanciparse, pues tener un puesto de trabajo ya no garantiza evitar la desigualdad ni acceder a una vivienda, lo que genera un profundo pesimismo y un desafío para el Gobierno de Canarias, que en su opinión está atendiendo al reto.

Por ello, defendió la deflactación de los tramos autonómicos del IRPF, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones o los incentivos fiscales para la compra de vivienda por menores de 35 años que ha puesto en marcha el Ejecutivo regional, aunque propuso impulsar un plan de retorno juvenil dirigido a los canarios que residen fuera, con incentivos al empleo y apoyo al emprendimiento.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

