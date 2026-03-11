Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertos María de HuervaAtlético CariñenaDashcam AlfajarínFarmavázquezCasademont ZaragozaAzcón Forestalia
instagramlinkedin

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria 2026

ASG se apunta al "sentido común" para cerrar filas en torno a Clavijo

Casimiro Curbelo exige a los grupos que defiendan más a los ciudadanos que a las siglas de los partidos

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Ver galería

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria /

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El líder y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, mostró este miércoles, sin ambages, su respaldo absoluto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su llamamiento a la unidad para afrontar los "turbulentos" tiempos que afronta el Archipiélago: "No se necesita ruido, se necesita claridad, diagnóstico, decisiones, y, por encima de todo, sentido común".

Curbelo, que formó parte del 'pacto de las flores' de la anterior legislatura y que en 2017 también respaldó al Ejecutivo en minoría de Clavijo cuando éste rompió con el PSOE durante su primer mandato presidencial, insistió durante la segunda jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria en que su formación política siempre apostó por la "estabilidad política" que existe en el Archipiélago frente a "la confrontación entre los grandes partidos a nivel nacional, que es una rutina que agrieta a la sociedad y la confianza en la democracia".

Por ese motivo, pidió a los diputados autonómicos que "no defiendan tanto" a sus respectivas siglas políticas y se vuelquen más en la ciudadanía, "que es la que ha votado para que estemos aquí", pues "los partidos se defienden solos y si no, que se busquen la vida".

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Ver galería

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria /

Para Curbelo, el actual pacto entre CC, PP, ASG y AHI ha funcionado con responsabilidad y ha permitido legislar y planificar, aunque aún falta solventar "la gran contradicción canaria, relativa a que generamos riqueza pero no la distribuimos adecuadamente".

Y lanzó una advertencia: "Si en 2027 seguimos discutiendo con resignación la pobreza estructural, habremos fracasado todos, no sólo el Gobierno".

Noticias relacionadas

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui
  2. El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
  3. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  4. El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
  5. Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
  6. Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses
  7. La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
  8. La Guardia Civil detiene a tres personas por un intento de secuestro en Ejea de los Caballeros

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Hacienda traslada al juez del caso Koldo irregularidades en los contratos de Adif con incrementos de precio y juicios de valor

Hacienda traslada al juez del caso Koldo irregularidades en los contratos de Adif con incrementos de precio y juicios de valor

Ghost of Yōtei Legends: todo sobre el nuevo modo cooperativo del juego de Sucker Punch

Ghost of Yōtei Legends: todo sobre el nuevo modo cooperativo del juego de Sucker Punch

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza entre María de Huerva y Botorrita

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza entre María de Huerva y Botorrita

Graus contará con la primera helisuperficie H24 de la Ribagorza para emergencias sanitarias

Graus contará con la primera helisuperficie H24 de la Ribagorza para emergencias sanitarias

El Gobierno de Natalia Chueca lanza el nuevo contrato de zonas verdes de Zaragoza, que "reforzará" la plantación de arbolado

El Gobierno de Natalia Chueca lanza el nuevo contrato de zonas verdes de Zaragoza, que "reforzará" la plantación de arbolado
Tracking Pixel Contents