Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Irán anuncia impacto a dos buques en Ormuz por ignorar advertencias navales
El Ejército iraní anunció este miércoles que ha alcanzado con proyectiles dos buques, uno de "propiedad israelí" con bandera de Liberia y otro portacontenedores, tras ignorar las advertencias de su fuerza naval en el estrecho de Ormuz, donde afirmó mantener un control "sin descuidos".
La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) explicó en un comunicado difundido por la agencia IRNA que el buque 'Expres Room', propiedad del "régimen sionista" (en alusión a Israel), fue atacado y quedó detenido en su posición después de desoír las órdenes. El texto añade que el portacontenedores 'Mayuree Naree', cuya nacionalidad no fue revelada, también recibió fuego iraní por insistir "ilegalmente" en atravesar el estrecho tras recibir avisos de la marina de la CGRI.
EEUU confirma el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en su ofensiva aérea contra Irán
El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en su ofensiva aérea contra Irán, al tiempo que ha insistido en que mandos militares tienen siempre la última palabra sobre los ataques y son quienes "decidirán cuándo disparar".
"Nuestros combatientes están utilizando una variedad de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial. Estos sistemas nos ayudan a analizar enormes cantidades de datos en cuestión de segundos, de modo que nuestros líderes puedan filtrar el ruido y tomar decisiones más inteligentes más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar", ha asegurado el comandante del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en un mensaje en el que ha repasado la marcha de la ofensiva en Irán.
El papa recibe al arzobispo de Teherán, evacuado por la guerra
El papa León XIV ha recibido este miércoles en audiencia privada al arzobispo de Teherán e Isfahán y cardenal belga Dominique Mathieu, recientemente evacuado por la guerra en el país tras el ataque israelí-estadounidense.
El encuentro, confirmado por la Santa Sede en su boletín diario, ha tenido lugar en el estudio anexo del Aula Pablo VI del Vaticano. El cardenal franciscano había llegado a Roma el pasado domingo evacuado de Irán junto a la delegación de la embajada italiana en ese país, que ha sido cerrada temporalmente y trasladada a Bakú.
Aznar: España debería estar al lado de sus aliados, y no al lado de los adversarios
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que está "más que justificado" el conflicto con Irán, y España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de sus adversarios.
Aznar ha intervenido en la primera jornada del foro económico y empresarial Forinvest con la conferencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial', en la que ha valorado la relación entre aliados, que supone tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes y en la que cuando un país necesita ayuda la puede demandar, y cuando otro la necesita, la puede pedir.
"El régimen terrorista de los ayatolás ha exportado el terror por todo Oriente Medio", un conflicto que para Aznar no ha empezado ahora sino que comenzó hace 25 años con Hezbolá, Hamás, los hutíes y las milicias yihadistas, y que "acaba de asesinar a 30.000 iraníes que se han revuelto contra la tiranía del régimen".
Grecia refuerza la seguridad de las bases de EEUU en su territorio por la guerra con Irán
Grecia ha reforzado la seguridad de las bases militares de Estados Unidos en su territorio ante el riesgo de ataques, espionaje y sabotaje tras la escalada bélica en Oriente Medio desencadenada por los ataques de EEUU e Israel contra Irán, informó este miércoles la prensa griega.
Los servicios secretos griegos (EYP) han preparado un operativo para reforzar la seguridad en todas las bases militares estadounidenses en Grecia, especialmente en la base naval de Souda, situada en la isla de Creta, y la de Alejandrópolis, en el noreste del país, dos de las más importantes para Washington en el sureste del Mediterráneo.
Agentes del EYP han puesto bajo una mayor vigilancia distintos puntos de interés alrededor de estas bases con el objetivo de prevenir actividades de espionaje, ataques o intentos de sabotaje, informó la emisora privada Skai.
Rumanía permitirá el despliegue de fuerzas estadounidenses para la guerra en Irán
Rumanía aceptará el despliegue de equipos y fuerzas militares de Estados Unidos para apoyar los bombardeos aéreos en Irán, anunció este miércoles el presidente rumano, Nicusor Dan, tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional.
Según precisó el mandatario rumano, se trata de aviones cisterna, equipos de seguimiento e instalaciones de comunicaciones por satélite, que serán desplegados en Rumanía en el marco del escudo antimisiles de Deveselu, ubicado en el sur del país.
Según la prensa rumana, Estados Unidos había solicitado a Rumanía el envío de nuevas fuerzas, incluyendo cazas de combate y otros equipos, a la base aérea de la OTAN 'Mihail Kogalniceanu', cerca de la costa del mar Negro.
Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para EEUU o Israel
Irán aseguró este miércoles que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será "objetivo legítimo" para Teherán.
Israel dice que los ataques a Irán continuarán "sin límite de tiempo" hasta lograr objetivos
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos a Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se consiga "la victoria en la campaña".
"Seguiremos actuando para aplastar al régimen y sus objetivos estratégicos en Teherán y en todo Irán, día tras día, objetivo tras objetivo", dijo el ministro en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares remitido por su ministerio en un comunicado.
Además, reiteró el mensaje del Gobierno israelí de que debe ser el pueblo iraní el que "se levante, actúe y derroque a este régimen". "En última instancia, depende de ellos", insistió. Katz afirmó que "los líderes iraníes supervivientes huyen como ratas hacia los túneles", desde donde dijo que ordenan los ataques.
La UE aprueba nuevas sanciones contra 19 responsables iraníes por violaciones graves de Derechos Humanos
Los Veintisiete Estados miembro de la UE han aprobado nuevas sanciones contra 19 responsables y entidades vinculadas al régimen iraní por su implicación en "graves violaciones" de Derechos Humanos, en un paso para enviar a Teherán el mensaje de que el futuro del país no puede construirse sobre la represión.
Así lo ha anunciado este miércoles en un mensaje en redes sociales la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha indicado que en una reunión a nivel de embajadores, los Estados miembro han dado luz verde a estas medidas restrictivas dirigidas contra responsables de la represión interna en Irán.
España cesa a la embajadora en Israel, llamada a consultas en septiembre tras el último choque con Netanyahu
El Gobierno ha procedido al cese de la embajadora en Israel, Ana Sálomon, llamada a consultas el pasado mes de septiembre tras el último choque con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, lo que le obligará a designar un nuevo jefe de misión cuando quiera recuperar la representación al más alto nivel en este país.
El BOE publica este miércoles el cese de Sálomon "a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 2026". Con el cese, rubricado como es preceptivo por el Rey Felipe VI, se agradecen "los servicios prestados" a la embajadora.
