Muertos María de HuervaAtlético CariñenaDashcam AlfajarínFarmavázquezCasademont ZaragozaAzcón Forestalia
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Teruel Existe afirma que la alcaldesa de Mosqueruela ha admitido la ilegalidad de un contrato para la gestión de ingresos de las energías renovables

El Gobierno de Aragón cambia las normas y obligará a revisar las chimeneas de leña y de pellets cada cinco años

La revista Turia presenta una antología en español de diez poetas ucranianos es su número de marzo

La maldición del Ibercaja Estadio: la vida pasa por aquí pero el Real Zaragoza es peor en casa que fuera

El aragonés Juan José Rodilla, número 1.012 en el mir entre más de 15.000 aspirantes: "Lo mismo esperaba ser el 200 que el 7.000"

Los centros de datos disparan un 7% el consumo eléctrico de Aragón: el mayor aumento de toda España

