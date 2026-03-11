El Gobierno cesa a la embajadora en Israel, llamada a consultas en septiembre tras el último choque con Netanyahu

El Gobierno de España ha procedido al cese de la embajadora en Israel, Ana Sálomon, llamada a consultas (retirada temporalmente", en lenguaje diplomático) el pasado mes de septiembre tras el último choque con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Fuentes de exteriores confirman a este diario dicho cese de la embajadora en Tel Aviv y recuerdan que "estaba llamada a consultas 'sine die'". Ahora, quedará al frente de la Embajada de España en Israel "una encargada de negocios, al mismo nivel que la embajada de Israel en Madrid".

Israel no tiene embajadora en España desde que la anterior, Rodica Radian-Gordon, se jubilara estando en Tel Aviv, donde también había sido llamada a consultas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, a modo de protesta por el reconocimiento de España a Palestina como Estado. Cuando se produjo la salida de Radian-Gordon ya había previsto un relevo para su puesto, el diplomático Zvi Aviner-Vapni. Él terminó renunciando al cargo para irse a otra embajada, sin que Netanyahu haya nombrado a un nuevo embajador.

Con el movimiento, publicado hoy en el BOE, se consolida "de iure" una situación que ya se producía "de facto", y es que la representación diplomática mútua estaba rebajada en un grado. Los encargados de negocios no deben presentar credenciales.

Se consolida así el distanciamiento diplomático ya existente. Si España quisiera ahora enviar otro embajador o embajadora, debería conseguir un nuevo "plácet" o permiso de Tel Aviv, lo que podría ser complicado dadas las rencillas políticas existentes desde lo que el Gobierno de España ha calificado de "genocidio" en Gaza.

¿Mensaje político o decisión burocrática?

Fuentes diplomáticas apuntan a este diario que Ana Sálomon quería dejar el puesto de embajadora en Tel Aviv. El Ministerio no aclara a preguntas de EL PERIÓDICO si el cese es una forma de liberarla para que pueda escoger otro destino, o un mensaje político a Israel de que, si ellos no normalizan las relaciones diplomáticas enviando un embajador nuevo, España prefiere igualar el nivel de representación diplomática.

La Embajada de Israel en España está liderada ahora por la encargada de negocios Dana Elrich.

El BOE publica este miércoles el cese de Sálomon "a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 2026". Con el cese, rubricado como es preceptivo por el Rey Felipe VI, se agradecen "los servicios prestados" a la embajadora.

Sálomon, en el cargo desde julio de 2021, fue llamada a consultas por el Gobierno el pasado 9 de septiembre en respuesta a las "calumniosas acusaciones hacia España y las "inaceptables medidas" contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego dictadas por el Ejecutivo de Netanyahu en respuesta al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.