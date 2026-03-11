La sombra de la guerra de Irak planea sobre el actual conflicto contra Irán

Han transcurrido casi dos décadas y media de aquel 19 de marzo de 2003, cuando la aviación estadounidense bombardeó con intensidad Bagdad, dando inicio a la operación 'Iraquí Freedom' (Libertad Iraquí), que a la postre se convirtió en una de las aventuras bélicas más desgraciadas que jamás ha emprendido EEUU en su historia. El régimen de Sadam Husein, al que se acusaba falsamente de almacenar armas de destrucción masiva, se desmoronó con facilidad, en cuestión de semanas. Pero lo que vino después tuvo un tremendo impacto, en la ciudadanía iraquí, en la reputación y credibilidad internacional de EEUU, y también en las relaciones entre el mundo árabe y Occidente. A continuación, algunas de las principales diferencias y semejanzas de ambos conflictos:

La supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de los regímenes de Sadam Husein y de Alí Jameneí han sido la justificación que esgrimieron, tanto la Administración de George W. Bush en su día, como la de Donald Trump en la actualidad, para iniciar las hostilidades. En el caso de Irak, se trataba de armas químicas, mientras que en el de Irán, el problema radicaba en su programa de enriquecimiento de uranio susceptible de uso militar. En ambos casos, las acusaciones se vieron reforzadas por afirmaciones lapidarias que, o estaban envueltas en inconsistencias, o demostraron ser radicalmente falsas.

Un informe de 2002 elaborado por la inteligencia británica y manipulado por Alastair Cambell, el director de comunicaciones de Downing Street bajo el mandato de Tony Blair, aseguraba que Irak podía desplegar en "45 minutos" armas químicas y biológicas capaces de amenazar a los estados vecinos, aseveración que se demostró falsa cuando se descompuso el régimen de Sadam y se descubrió que este había eliminado su programa de armas a mediados de los años 90. En el caso de Irán, Trump aseguró que el régimen de los ayatolás estaba a "dos semanas" de poder desarrollar el arma nuclear, lo que contradice sus declaraciones pronunciadas el pasado junio, tras la primera oleada de ataques estadounidenses, cuando dijo que su aviación había "obliterado totalmente" el programa nuclear iraní.

Pero, tal y como recuerda a EL PERIÓDICO Pedro Rodríguez, periodista, analista y profesor de Relaciones Internacionales para varias instituciones educativas y medios de comunicación, en el caso de Irak, a la hora de cimentar el 'casus belli', se celebraron sesiones en el Congreso de EEUU y se debatió el tema en las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Aquí, las cosas han ido mucho más rápido", subraya.

Las guerras de Irán e Irak también comparten objetivos: en uno y otro caso, se trata de impulsar un cambio de régimen, no de forzar una negociación en posición de debilidad, como sí había sido el caso de los bombardeos aéreos del pasado año contra Teherán por parte de EEUU. El cambio de opinión de Trump respecto a involucrarse en una arriesgada aventura bélica contra el régimen de Teherán ha venido propiciado, en opinión del analista Rodríguez, "por el éxito cosechado" en Venezuela con una operación militar sin bajas estadounidenses que permitió la detención del expresidente Nicolás Maduro. En este punto, Rodríguez ve paralelismos con lo sucedido en los años 50 en EEUU, cuando el país entró en una "dinámica gradual de intervencionismo durante la Guerra Fría", que arrancó en 1953 precisamente en Teherán, con el exitoso derrocamiento del primer ministro iraní Mohamed Mossadeq, y acabó con el estrepitoso fracaso de la invasión de Cuba en 1961.

La ausencia de planificación para el día después es también un común denominador entre la ofensiva contra el país persa y la operación militar de hace casi dos décadas y media en los desiertos mesopotámicos. "No hay planes claros" en el caso de que el régimen de los ayatolás se desmorone, subraya Rodríguez. En el caso de Irak, los errores de cálculo fueron de órdago: las autoridades de ocupación estadounidenses desmantelaron el Ejército, garante de la unidad del país, y apostaron por figuras de la oposición sin ningún tipo de apoyo interior, como Ahmed Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí, un hombre que había sido condenado por corrupción y que acabó rompiendo con EEUU por pasar información clasificada al régimen iraní. Muchos comparan su figura con la de Reza Ciro Pahlaví, el hijo del último sah, Mohamed Reza Pahlaví, convertido en el opositor más visible en la actualidad en Irán.

Esta improvisación corre el riesgo de acabar con un resultado similar al de Irak, concluye Rodríguez: un país en ruinas con "un coste devastador para el pueblo iraní, al igual que ocurrió tras el derrocamiento de Sadam Husein".

El principal motor que empujó a EEUU a invadir Irak quedó meridianamente claro en los días siguientes a la caída de Bagdad. En medio del caos y de la oleada de saqueos en que se sumió la capital iraquí, mientras sedes gubernamentales, hospitales y museos con antigüedades arqueológicas eran pasto de hordas de ladrones y rateros, las tropas estadounidenses, completamente desbordadas, se limitaron a desplegarse en los aledaños del Ministerio del Petróleo para protegerlo. Las motivaciones económicas, en particular privar a China, principal competidor de EEUU, del principal suministrador de su fuente de energía parece haber sido una motivación fundamental en el caso del ataque a Irán. No obstante, el analista Rodríguez añade una posible motivación adicional: el legado que pueda dejar Trump cuando abandone la Casa Blanca. "El colapso del régimen de los ayatolás", con programas de destrucción masiva que amenazan la seguridad del planeta, es una aspiración de amplios sectores de la opinión pública mundial, no solo estadounidense. Pero como recuerda este analista, la historia demuestra que "quienes lanzan ataques militares, rara vez pueden controlar sus resultados".