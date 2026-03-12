Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán ataca buques y depósitos en el estrecho de Ormuz y el petróleo supera de nuevo los 100 dólares

Israel inicia una "amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán

El Ejército israelí anunció este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán, en plena escalada del conflicto regional tras varios días de enfrentamientos directos entre Israel e Irán.

En un breve mensaje, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron de que han iniciado "una amplia ola de ataques en Teherán", sin ofrecer por el momento más detalles sobre los objetivos o el alcance de la operación.