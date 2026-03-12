Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránReal ZaragozaTiempo ZaragozaVivienda ZaragozaGalletas AsinezHuelga médicos
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  2. La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
  3. Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
  4. Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
  5. El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
  6. La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
  7. El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
  8. La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga

La guerra en Oriente Próximo provoca la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

La guerra en Oriente Próximo provoca la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

El nuevo DAO de la Policía, José Luis Santafé, toma posesión de su cargo

CISF Aragón sale a la calle para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios: "La violencia no puede normalizarse"

CISF Aragón sale a la calle para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios: "La violencia no puede normalizarse"

CSIF Aragón se concentra a las puertas del Salud para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios.

CSIF Aragón se concentra a las puertas del Salud para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios.

El Real Zaragoza renueva a Hugo Pinilla hasta 2030

El Real Zaragoza renueva a Hugo Pinilla hasta 2030

Hugo Pinilla declara su amor incondicional: "Me veo toda mi vida aquí, quiero al Zaragoza por encima de cualquier otro club"

Hugo Pinilla declara su amor incondicional: "Me veo toda mi vida aquí, quiero al Zaragoza por encima de cualquier otro club"

El modo Xbox llegará a Windows 11 en abril mediante una actualización, confirma Microsoft

El modo Xbox llegará a Windows 11 en abril mediante una actualización, confirma Microsoft

Puente adjudica el primer contrato para implantar la alta velocidad a 350 km/h en la línea de Zaragoza: dos millones de euros para empezar

Puente adjudica el primer contrato para implantar la alta velocidad a 350 km/h en la línea de Zaragoza: dos millones de euros para empezar
Tracking Pixel Contents