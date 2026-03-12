Machado dice que retornará a Venezuela como parte de un "acuerdo nacional"

"Regresaré (a Venezuela) en contexto de un gran acuerdo nacional", aseguró en Santiago de Chile la dirigente opositora María Corina Machado. La Premio Nobel de la Paz fue invitada especial de José Antonio Kast a su toma de posesión de la presidencia chilena. "Mi retorno está basado en continuar una lucha cívica. Ellos son el caos, nosotros la garantía de avanzar de manera pacífica, ordenada y firme, no confundan el civismo con debilidad. Retornaré para acompañar a los venezolanos. Sobre los plazos: aprendimos a vivir cada día con gran madurez"

Machado se reunió en Santiago con el rey Felipe VI y agradeció "muchísimo" su interés. "Su figura ha sido un símbolo no solamente en España sino en Iberoamérica y sus palabras de apoyo a la gesta de Venezuela es algo que agradezco, fueron un mensaje claro". No tuvo la misma amabilidad con el Gobierno. "Habríamos aspirado que tuviese el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Cada Gobierno tomará su decisión en las horas decisivas, si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del pueblo. Hemos tenido la demostración del pueblo español que está con el pueblo de Venezuela y que cree en los mismos ideales y valores".

Durante una rueda de prensa sostuvo que Delcy Rodríguez, recientemente reconocida formalmente por Estados Unidos como "presidenta encargada", es "parte medular de la estructura del régimen criminal" que gobernó Venezuela hasta el pasado 3 de enero. La administración de Donald Trump "le ha dado claras instrucciones para que desmonte esa estructura. Es lo que está ocurriendo. Vemos que se dan pasos en esa dirección. Se han cerrado flujo de fondos que se robaron".

La dirigente de derechas, quien tuvo una segunda reunión en Washington con el magnate republicano, reivindicó la necesidad de una salida democrática en el marco de las etapas fijadas por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio: estabilización, apertura económica y transición hacia otra institucionalidad. "Tenemos un aliado fundamental en Donald Trump y Rubio. El 3 de enero vimos como finalmente se aplicó la fuerza de la justicia internacional ante una estructura criminal. Esto abrió un camino y es indetenible. La única nación en el mundo que arriesgó la vida de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela fue Estados Unidos. Gracias a Trump, (Nicolás) Maduro enfrenta la justicia".

Por ahora, su papel se desempeña desde el exterior, pero se está preparando para una vuelta sin fecha fija. "Será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados". Antes de subirse a un avión buscará "la alineación de todos los vectores, de todos los que quieren que Venezuela quiera avanzar con leyes claras".

"Ya los derrotamos, falta desplazarlos". Las elecciones son inevitables en un corto plazo, según la líder de Vente Venezuela. "Nadie ni nada va a arrebatarlas". Respecto a una eventual candidatura respondió: "esto no es sobre mí, pero los venezolanos tienen derecho a elegir a quien quieran, sin restricciones". Su objetivo es "acompañar a los venezolanos en esta lucha hasta el final"