Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 58 heridos en Israel por el impacto de proyectiles lanzados por Irán

Una milicia proiraní de Irak reivindica el ataque a un avión de EEUU y Teherán dice los seis tripulantes han muerto

La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de ese país, aunque el Ejército de Estados Unidos sostiene que el siniestro no fue causado por fuego hostil. En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní indicó que en el ataque murieron seis personas, la tripulación completa del avión, que según su versión se encontraba abasteciendo a un avión de combate "enemigo" en el momento del impacto.