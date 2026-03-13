Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 58 heridos en Israel por el impacto de proyectiles lanzados por Irán

Atacan las instalaciones de almacenamiento de petróleo del puerto de Salalah, en Omán

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

  1. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  2. La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
  3. Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
  4. Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
  5. El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
  6. La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
  7. El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
  8. La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base del norte de Irak

EEUU autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Eugenio Domínguez señaló a Antxón Alonso como la persona que le presentó "una inversión en proyectos de energías renovables"

Ebrosa tiene previsto construir "en el corto-medio plazo" una nueva promoción de 160 viviendas frente a Torre Zaragoza

Abandono del patrimonio del siglo XX: Hispania Nostra alerta del riesgo de ruina de la casa Pujol de Ejea y de una chimenea en Calamocha

