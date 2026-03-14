Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos bombardea la isla de Jark , uno de los epicentros petroleros de Irán

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jarg y a milicia proiraní en Bagdad

Estados Unidos atacó la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, y mató además a tres milicianos proiraníes en el centro de Bagdad, donde la embajada estadounidense fue alcanzada por un dron causando un incendio.

El bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz por Irán ha hecho disparar los precios del petróleo globalmente y ha situado el valor del barril de crudo brent por encima de los 100 dólares, y se sigue perfilando como la llave del conflicto que cumple dos semanas y que ha convertido Oriente Medio de nuevo en escenario de bombardeos diarios, con Israel intensificando su ofensiva sobre el Líbano.