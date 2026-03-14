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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos bombardea la isla de Jark , uno de los epicentros petroleros de Irán

Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente"

Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente"

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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El tiempo en Cuarte de Huerva: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

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