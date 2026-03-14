EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a milicia proiraní en Bagdad

Estados Unidos atacó la isla iraní de Jark, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, y mató además a tres milicianos proiraníes en el centro de Bagdad, donde la embajada estadounidense fue alcanzada por un dron causando un incendio.

El bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz por Irán ha hecho disparar los precios del petróleo globalmente y ha situado el valor del barril de crudo brent por encima de los 100 dólares, y se sigue perfilando como la llave del conflicto que cumple dos semanas y que ha convertido Oriente Medio de nuevo en escenario de bombardeos diarios, con Israel intensificando su ofensiva sobre el Líbano.

Aquí lo último al inicio de la decimoquinta jornada de guerra:

EEUU ataca la isla de Jark

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Jarg.

- El mandatario dijo que había optado por "no destruir la infraestructura petrolera de la isla", algo que amenazó con hacer si "Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz".

- Jarg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

Irán responde a la amenaza

- El Ejército iraní respondió a la advertencia de Trump y aseguró que destruirá la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio por completo si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas.

- "Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas", dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

El petróleo sigue al alza

- El barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió este viernes un 2,67 % y cerró por encima de los 103 dólares el barril una de sus semanas más volátiles de los últimos años.

- El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció que iniciará la liberación de petróleo de su reserva estratégica a finales de la próxima semana, con una primera fase de 86 millones de barriles de crudo, una medida para hacer frente a la escalada de los precios.

Nuevos ataques de Irán

- Irán lanzó nuevas oleadas de ataques hacia Israel, en conjunto con el grupo chií Hizbulá, contra el norte del país. El Ejército israelí advirtió haber identificado misiles provenientes desde Irán e informó de un impacto, pero no trascendieron víctimas.

- La República Islámica también envió más ataques contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico, como las bases estadounidenses Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y Al Udeid en Catar.

- Arabia Saudí informó de la interceptación de varios drones y Catar ordenó una evacuación temporal de algunas áreas, sin especificar, como "medida de precaución".

Israel sigue bombardeando el Líbano y mata a 12 sanitarios

- Israel continuó atacando el Líbano, con un bombardeo contra Burj Qalawiya, en el sur del país, que alcanzó el centro médico de la localidad y mató a 12 trabajadores sanitarios.

- Horas antes, al menos ocho personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes en un ataque israelí contra un edificio en la zona de Al Fawwar, a las afueras de la ciudad meridional libanesa de Sidón.

- El líder de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur del Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros.

Noticias relacionadas

- Según el último conteo oficial, previo a estos ataques, ya son 773 los muertos y 1.933 los heridos a raíz de la ofensiva israelí contra el Líbano.