"Hoy me siento un poquito más igual"; votar por primera vez en las municipales de París

Son las cinco de la tarde y en el colegio ‘Trois Bornes’, situado en el distrito 11 de París, empieza a llegar una nueva tanda de votantes. Entre la larga cola para depositar el voto en estas elecciones municipales, detrás de una enorme urna, se encuentra Fernando Vega. Sonríe con una emoción como si se tratara de su primer día de colegio. Y en cierto modo, lo es.

Este colombiano afincado en París desde hace ocho años vota por primera vez en unas elecciones en Francia, y no solo eso, también es presidente de mesa electoral. “Estoy especialmente emocionado por estar hoy aquí sentado, porque te sientes un poquito más igual. Siempre pensé en este momento, como un momento importante en mi experiencia migratoria. Llevo ocho años pagando impuestos y me han pasado por encima unas elecciones legislativas, europeas, presidenciales, y regionales. Un montón de cosas que me conciernen día a día, y aunque no tenga la ciudadanía a mi me afecta, por ejemplo, la nueva jubilación como a todos, y muchas otras cosas”, nos explica para EL PERIÓDICO.

Vega llegó a la capital francesa para estudiar derecho y decidió quedarse. Con el tiempo, empezó a militar en política, y tras más de 7 años en el país, obtuvo la ciudadanía en mayo del año pasado. Su forma de vivir esta jornada electoral es distinta a la del resto. Es la mirada de quien entra por primera vez en un mundo nuevo y observa cada cara, gesto y movimiento. La mirada de quien todavía se permite emocionarse con una cita que para el resto ya forma parte de la rutina democrática. “Esta mañana pasó algo muy lindo. Vino un chico colombiano a votar, y también era su primera vez. Yo fuí el que lo recibió, nos reconocimos y los dos nos emocionamos mucho”, nos cuenta sin dejar de sonreír.

A esa hora, la tasa de participación en París alcanzaba el 44,01%, por encima de la registrada en 2020, que fue la más baja marcada por la Covid-19, y 2014 (4,4 puntos por debajo). “Va a ratos. A las ocho de la mañana hemos tenido mucha gente, luego se ha calmado y ahora están empezando a venir muchísimos vecinos”, nos cuenta. Los datos en la región de Ile-de-France, sin embargo, vuelven a mostrar un patrón conocido: Seine-Saint Denis, uno de los departamentos con mayor índice de migración, sigue estando a la cola de intención de voto (37,06%). “Esto influye mucho en la votación, por ejemplo, Bellville que está cerca de aquí, es otra de las zonas de menor participación. En general, la gente más pobre es la que menos participa y, obviamente, si a eso le agregas un factor de identidad nacional, hace que no tengan una llamada a votar. Es normal. No les han hecho sentirse parte de esto. Además acceder a la información cuando eres extranjero, por mucho que sepas el idioma, es algo que te abruma”, cuenta este bogotano.

La nueva ley electoral “París, Lyon, Marsella”

Estas elecciones municipales que empezaron este domingo 15 con la primera vuelta y finalizarán el próximo domingo 22, tienen algo de especial. La nueva ley PLM -siglas de París, Lyon y Marsella- exige ahora a los ciudadanos de estas ciudades votar dos veces en cada vuelta: una vez para elegir a sus concejales de distrito y otra para el Ayuntamiento de París. Se trata de un cambio revolucionario que aún no ha sido plenamente aceptado por todos los ciudadanos, y así lo han notado en la mayoría de colegios electorales de la capital.

“Nos ha llegado que, más o menos, hay un 10% menos de voto para el consejo de París que para el consejo de distrito”, explica Fernando. “Esto sucede, porque la gente no está informada del cambio que hicieron hace poco, y llegan a la primera urna, votan y se van sin pasar por la segunda. A veces, nosotros nos damos cuenta y les avisamos a tiempo, otras, si hay mucha gente, acaban marchándose”. Esto también ha sucedido durante toda la jornada en otro punto de votación del distrito 17eme, donde el presidente de mesa le recordaba a una vecina que hoy, por primera vez, debía votar dos veces. “Ah ¿sí?”, reaccionaba sorprendida la anciana.

Este cambio es positivo, puesto que permite ciertas claridades, pero “el tiempo desde que se aprobó la ley PLM hasta que se ha puesto en marcha era corto, y no permitió a los electores asimilarlo”, insiste Fernando.

El fin de la era Hidalgo

Esta primera vuelta marca también el inicio del fin de la era Anne Hidalgo. Tras más de una década al mando del Ayuntamiento de París, la franco-española se prepara para abandonar el cargo con luces y sombras; la alcaldesa devolvió miles de kilómetros a sus ciudadanos con la peatonalización de la capital que dejó menos coches y más bicicletas, pero su sucesor heredará también una deuda de al menos 10.000 millones de euros, según los últimos informes de la Cámara Regional de Cuentas.

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A las ocho de la tarde, cuando los colegios de la capital cierren sus puertas, las mesas contarán papeletas hasta entrada la noche. Será el final de una primera y larga jornada electoral que determinará quién pasa a una segunda vuelta. Según los últimos sondeos, la conservadora Rachida Dati, acaricia la posibilidad de convertirse en la alcaldesa de una de las ciudades más visitadas del mundo. Aunque habrá que esperar, sin embargo, a la segunda vuelta para saber si el socialista, Emmanuel Gregoire, logra arrebatarle este sueño a Dati.