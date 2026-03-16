Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump pide a los países árabes a unirse a la ofensiva contra Irán

Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano se salda con al menos 10 muertos

Al menos diez personas han muerto y otras trece han resultado heridas este domingo en una nueva oleada de ataques aéreos del Ejército israelí contra el sur de Líbano, en el marco de su ofensiva contra este país tras el lanzamiento de cohetes por parte partido-milicia chií libanés Hezbolá como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Uno de los ataques ha tenido lugar en la localidad de Al Qatrani, en el distrito de Jezzine, perdiendo en él la vida cinco personas y resultando heridas otras seis, según ha informado el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública en comunicados recogidos por la agencia libanesa NNA.