Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Emiratos Árabes Unidos recupera la "normalidad" en su espacio aéreo tras los ataques iraníes

Israel reitera la evacuación de una franja de 45 kilómetros del Líbano ante su invasión terrestre

El Ejército israelí reiteró este martes su orden de 128026340, tras la invasión terrestre anunciada ayer por Israel para establecer lo que califica como una "capa de seguridad" para evitar que el grupo chií libanés Hizbulá ataque el norte del territorio israelí.

"Les instamos nuevamente a evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse al norte del río Al Zaharny sin demora", publicó un portavoz del Ejército israelí en redes sociales, acompañando su mensaje con una infografía de toda la zona afectada por la evacuación y la advertencia de que "cualquier movimiento hacia el sur" pone en riesgo la vida de los libaneses.