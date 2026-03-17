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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes

Rescate de víctimas bajo los escombros tras los bombardeos en Teherán

Rescate de víctimas bajo los escombros tras los bombardeos en Teherán

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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