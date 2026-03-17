Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes

La embajada de EEUU en Bagdad recibe un nuevo ataque aéreo iraní

La embajada de EE.UU. en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní la noche de este lunes, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes.

Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran victimas. Este ataque sucede a uno realizado el sábado pasado que provocó que saliera humo y llamas del edificio tras el impacto de un dron.