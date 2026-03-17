Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Rey recibe de nuevo a Zelenski en La Zarzuela este miércoles

El rey Felipe VI mantendrá una audiencia este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela. Será el tercer encuentro entre ambos mandatarios en siete meses.

El presidente ucraniano será recibido en Zarzuela después de haber estado en la mañana del miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de haber visitado también el Congreso de los Diputados.

El de este miércoles será el cuarto viaje de Zelenski a España, tras una primera ocasión cuando participó en la Cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en Granada en octubre de 2023, una segunda en mayo de 2024, cuando se firmó un acuerdo bilateral de seguridad en visita oficial, y una tercera que tuvo lugar en noviembre de 2025.