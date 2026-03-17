Trump dice que “la OTAN está cometiendo un error estúpido” al no apoyar militarmente la protección de Ormuz

En la tercera semana desde que lanzó con Israel la guerra de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue expresando su frustración con los aliados de la OTAN por haber rechazado su llamada a que cooperaran militarmente en la protección del estrecho de Ormuz. “Están cometiendo un error estúpido”, ha dicho en unas declaraciones en el Despacho Oval. ““Desde hace mucho he dicho que me preguntaba si la OTAN estaría ahí para nosotros, así que esto era una gran prueba. No los necesitamos pero deberían haber estado ahí”.

Es la cuarta vez en dos días que Trump expresa la idea, que recoge la contradicción de criticar a la OTAN y a la vez minimizar su trascendencia. Lo hizo el lunes en dos encuentros con la prensa y este martes en un mensaje en Truth Social en el que ha puesto entre comillas la palabra "aliados" y en la Casa Blanca.

Trump, que salvo con Israel no consultó con aliados antes de iniciar el ataque, ha insistido en que el rechazo de los miembros a su petición de cooperación “no es bueno para la Alianza”. Ha mostrado “decepción” y también “sorpresa” diciendo que “todos los miembros estaban de acuerdo en que era muy importante acabar con la amenaza nuclear de Irán y nadie dijo que no debería hacerlo”.

Ha llegado a asegurar que aliados “llamaron felicitando por el gran trabajo” y ha dicho que esperaba que países europeos enviaran a barcos para buscar y limpiar de posibles minas el estrecho de Ormuz, añadiendo que “no cuesta mucho dinero”. Y ha añadido: “es injusto con EEUU, no conmigo”.

El republicano ha eludido contestar a la pregunta directa de si tomará medidas de represalia o se replanteará mantenerse en la Alianza pero ha vuelto a destacar que EEUU gasta “billones de dólares en la OTAN” y que “cuando ellos no ayudan, es algo sobre lo que debemos pensar”. “Para esa decisión no necesito el Congreso, puedo tomarla solo”, ha añadido, y tras recordar la cooperación con Ucrania ha afirmado: “no estoy contento”.

"No tengo miedo de nada"

En sus palabras Trump ha vuelto a calificar la acción bélica contra Irán no como una guerra sino como “solo una operación militar”. Un día más también ha calificado como un éxito esa campaña y ha predicho un final cercano, aunque no inminente a la guerra, que el lunes dijo que "acabará pronto pero no esta semana". Y al ser preguntado sobre el plan para cuando el conflicto ha dicho: “Si nos fuéramos ahora les llevaría 10 años reconstruir. No estamos listos para marcharnos aún pero nos iremos en el futuro cercano”.

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Cuando le han preguntado si teme que si llega a desplegar tropas sobre el terreno Irán podría volverse otro Vietnam ha replicado: “No tengo miedo de eso. No tengo realmente miedo de nada”.