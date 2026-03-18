Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa

La caja de sorpresas llamada Venezuela ha vuelto a abrirse este miércoles. La "presidenta encargada" y recientemente legitimada por Estados Unidos, Delcy Rodríguez desplazó del control del ministerio de Defensa y, en los hechos, las Fuerzas Armadas, al general Vladimir Padrino López. Fiel al estilo inaugurado por el chavismo y seguido por Nicolás Maduro hasta el 3 de enero, el día de su "secuestro" por parte de un comando norteamericano, el lenguaje de la mandataria interina evitó palabras de cuestionamiento al hombre que fue parte del triángulo del poder desde 2013. En Caracas comenzó a hablarse, sin embargo, de "destitución". Rodríguez se inclinó no obstante por el encomio y la amabilidad y "agradeció" la "lealtad a la Patria" de Padrino López, alguien que ha sido "durante todos estos años" el "primer soldado en la defensa de nuestro país". La "defensa del país" quedó seriamente en entredicho a comienzos de año, tras la intervención militar de EEUU y parte de las responsabilidades apuntaron a la conducción militar. Rodríguez pasó por alto esos detalles y lo despidió con honores. "Estamos seguros de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas". El mensaje en X da a entender que Padrino López podría ocupar un nuevo puesto, algo que no parece viable a partir del constante seguimiento que hace el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos de lo que ocurre en el país sudamericano. Su principal autoridad, el general Francis L. Donovan, estuvo semanas atrás en Caracas y, a la luz de las novedades, el tema de la continuidad de Padrino López podría haber estado sobre la mesa de conversaciones con su anfitriona.

Más allá de las especulaciones, con esta "salida" aparentemente amigable del general cuyo nombre comenzó a sonar en el marco de la asonada fallida contra Hugo Chávez, en 2002, concluye una etapa política asociada a lo que se denominó como madurismo. El general no solo fue garante del control de las estructuras castrenses sino de una lealtad y disciplina de los 2000 generales en actividad, un número altamente desproporcionado en relación con los países latinoamericanos e incluso Estados Unidos.

El triángulo

Si "Padrino", como lo llamaban Maduro y todos los funcionarios, fue uno de los lados del triángulo de poder inaugurado a partir de 2013, esta estructura comenzó a dañarse el 3 e enero. El otro "lado" de la figura lleva el nombre del excapitán Diosdado Cabello, actualmente ministro Interior y Justicia. El peso de ambos en los asuntos de Gobierno fue decisivo a partir de la inclusión en el gabinete presidencial de numerosos oficiales de alta graduación, lo que llevó a designar al madurismo como un proceso "cívico-militar". Como Cabello, el saliente ministro había sido objeto de sanciones de Washington. Ahora queda solo un lado de ese triángulo y comenzaron en Caracas las especulaciones sobre la permanencia del poderoso y locuaz ministro.

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Gustavo González López, el reemplazante de Padrino López, había asumido nada menos que la responsabilidad del resguardo de la "presidenta encargada" en calidad de jefe de la Casa Militar y de la Dirección de Contrainteligencia Militar, cuyas anteriores autoridades fueron removidas tras la acción militar de EEUU. Fue uno de los interlocutores del director de la CIA, John Ratcliffe, cuando pisó suelo venezolano para inaugurar una serie de visitas de primerísimo nivel de la administración de Donald Trump. Los conocedores de los asuntos militares siempre asociaron a González López como "hombre" de Cabello. Esa supuesta afinidad se pondrá a prueba en breve.