Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo si el suyo vuelve a ser atacado

Irán ejecuta a los tres primeros condenados por su participación en las protestas de enero

Las autoridades iraníes anunciaron este jueves las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.

“Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.