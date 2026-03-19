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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Sánchez y Zelenski presiden este miércoles en Moncloa una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo de España a Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania reivindica los ataques contra una fábrica de aviones y una planta de reparación en Rusia
El Estado mayor del Ejército ucraniano reivindicó este miércoles sendos ataques en Rusia contra una fábrica de aviones de Aviastar en la región de Ulianovsk y contra una planta de reparación de aeronaves en la región de Novgorod.
Según publicó la institución castrense en redes, el primero de los ataques se produjo el pasado lunes, 16 de marzo, y logró destruir parte de la zona de aparcamiento, provocando daños de distinta gravedad en los aviones estacionados.
"La empresa es parte de la Corporación Unida de Aviación (una estructura de Rostec) y produce aviones de transporte militar Il-76MD-90A, aviones de repostaje Il-78M-90A, además de dar servicios de mantenimiento a aviones de transporte pesados An-124 Ruslan", aseguró el Estado mayor, haciendo referencia al conglomerado estatal de defensa ruso.
El rey recibe a Zelenski, que cierra su cuarta visita a España desde la invasión rusa
El rey ha recibido este miércoles a Volodímir Zelenski en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la visita a Madrid del presidente de Ucrania, la cuarta que realiza desde la invasión rusa, y tras la reunión que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Una reunión en el Palacio de la Zarzuela con la que el presidente ucraniano cierra su visita a Madrid antes de viajar a Bruselas donde este jueves comienza un Consejo Europeo que tratará, entre otros asuntos, el crédito para Ucrania de 90.000 millones de euros aprobado en diciembre, pero que todavía no se ha ejecutado por la oposición húngara.
Tras dar la bienvenida a Zelenski, Felipe VI y el presidente ucraniano han posado para la foto oficial para los medios de comunicación y después han comenzado el encuentro, al que han asistido también Sergi Kyslytsya, primer jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, y el jefe adjunto, Igor Zhovkva.
Finlandia dice que no es justo que Ucrania esté sometida a la política interna de Hungría
El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó este miércoles que la Unión Europea (UE) debe encontrar una solución para financiar a Ucrania a pesar de la oposición de Hungría y criticó al país centroeuropeo por someter a Kiev a su política interna.
"Ucrania se ha visto sometida a la política interna de Hungría y eso no es justo", dijo Orpo a la prensa antes de viajar a Bruselas para asistir este jueves al Consejo Europeo, donde se tratará de romper el bloqueo húngaro a la concesión a Kiev de un crédito comunitario de 90.000 millones de euros.
Las palabras de Orpo hacen referencia a las elecciones húngaras del próximo 12 de abril, en las que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se juega su continuidad al frente del Gobierno.
EEUU muestra su disposición a abrir conversaciones militares con Rusia que incluyan cuestiones nucleares
El Pentágono ha informado este miércoles que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está lista para entablar un diálogo militar con Rusia que también incluye cuestiones nucleares tras la expiración del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares de ambos países.
El subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, Daniel Zimmerman, ha indicado que el Gobierno está "abierto a fomentar el diálogo militar con Rusia, lo que incluye conversaciones lideradas por el Departamento de Estado tras la expiración del Nuevo START".
Así se ha pronunciado ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tan solo horas después de que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresara su "preocupación" por el futuro del régimen de no proliferación nuclear y alertara de una "situación completa" en el ámbito del control de armas a nivel mundial.
Armengol y Rollán reciben a Zelenski en el Congreso tras verse con Sánchez
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, recibieron al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Cámara Baja tras verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa.
Zelenski aprovechó su cuarta visita a España para volver a visitar la Cámara Baja, por petición expresa, según señalaron fuentes de la Cámara Baja, tras verse con Sánchez en Moncloa.
Tras los correspondientes saludos, Armengol, Rollán y Zelenski se dirigieron al Salón de los Pasos Perdidos, donde Zelenski saludó a los presidentes de la Comisión de Exteriores del Congreso y del Senado, respectivamente, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix y el popular José Ignacio Landaluce; así como los portavoces de la Comisión de Defensa en ambas cámaras, los populares Francisco José Conde y José Manuel Rey Valera.
Rusia dice no haber recibido "señales" por parte de Europa para reanudar el diálogo sobre cooperación energética
Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que no han recibido de momento "señales" por parte de los países europeos sobre una posible reanudación del diálogo sobre la cooperación energética entre las partes después de que Estados Unidos levantara parcialmente algunas de las sanciones al crudo ruso para paliar los efectos de la ofensiva contra Irán en el mercado del petróleo.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado durante una rueda de prensa que "no parece haber interés sobre este asunto" y ha afirmado que "de momento no hay indicios de que estos países quieran siquiera mantener un diálogo al respecto". No obstante, ha asegurado que "nunca es demasiado tarde".
Kiev denuncia una campaña rusa para poner a la minoría húngara de Ucrania en su contra
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) denunció este miércoles una supuesta campaña con origen en Rusia por la que personas influyentes de la minoría húngara de Ucrania habrían recibido amenazas telefónicas en nombre de organizaciones patrióticas ucranianas y de miembros de las fuerzas del orden también ucranianas.
Durante las conversaciones con los representantes de la minoría húngara de Ucrania las voces anónimas que hacían estas llamadas les amenazaban “con violencia física” y les invitaban a irse del país.
Zelenski garantiza otros mil millones de España para 2026 en su cuarta visita a Sánchez en Moncloa
Una visita a España por cada año de guerra. Y en cada una de ellas, la garantía de 1.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania. Pedro Sánchez ha recibido esta mañana a Volodímir Zelenski en el Palacio de la Moncloa. Y ahí ha anunciado un "compromiso de 1.000 millones de euros para 2026 de apoyo bilateral militar. Esta ayuda asciende a casi 4.000 millones de euros" en estos cuatro años, ha dicho el jefe del ejecutivo español junto al ucraniano en rueda de prensa. En mayo de 2024, ambos países firmaron Acuerdo Bilateral de Seguridad y Defensa, que se cumplió en 2025 y continúa este año. (Seguir leyendo)
Muere de un infarto un preso político ruso condenado por comentarios en redes sociales
El preso político ruso Vladímir Osípov, condenado a seis años y medio de prisión por publicar en redes sociales comentarios contra las autoridades rusas y la guerra en Ucrania, murió de un infarto mientras cumplía su pena, informaron este miércoles medios rusos.
Según el informe de defunción citado por la organización que vela por los presos políticos en Rusia, Tiuremniy Advokat, Osípov murió por un infarto de miocardio mientras se encontraba preso en un centro en la ciudad de Ujtá, en la región de Komi, a más de 1.200 kilómetros al noreste de Moscú.
La justicia de Letonia condena a un azerbaiyano por proporcionar terminales Starlink a Rusia
Un tribunal de Letonia ha condenado a 11 años de prisión a un ciudadano de Azerbaiyán que reside en el país con un visado de estudiante por ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, mediante la compra y el contrabando de terminales de internet satelital Starlink y otros equipos relacionados con fines militares.
El acusado, identificado por la televisión letona como Ali Jalilov, fue declarado culpable de "asistir a un Estado extranjero en actividades dirigidas contra otro Estado, así como de violar sanciones impuestas por organizaciones internacionales y por Letonia", según un comunicado del Tribunal de la Ciudad de Riga.
Además de la prisión, el acusado enfrentará tres años de libertad condicional y deportación de Letonia.
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