Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contra "el corazón" de Teherán

Israel ataca infraestructura de Gobierno sirio ante la supuesta agresión previa contra los drusos

El Ejército israelí atacó en las últimas horas infraestructura militar del Gobierno sirio al sur de dicho país ante una supuesta agresión previa de las fuerzas del Ejecutivo liderado por Ahmed al Sharaa contra población drusa en la zona de Al Sueida.

"Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un centro de mando y armamento en campamentos militares del régimen sirio en el sur de Siria. Esto se produjo en respuesta a los sucesos de ayer (jueves), en los que civiles drusos fueron atacados en la zona de Al Sueida", afirmó este viernes el Ejército en un comunicado.