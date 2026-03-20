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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

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