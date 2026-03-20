Mette-Marit da explicaciones sobre su "amistad" con Epstein y se dice víctima de su "manipulación"

"Me siento manipulada y engañada (…) No sabía de sus ataques sexuales. Es información que te va llegando después, poco a poco", con estas frases, y a lo largo de una entrevista de algo más de 20 minutos con la televisión pública noruega, NRK, la princesa heredera del país nórdico, Mette-Marit, explicó la relación de amistad que mantuvo entre 2011 y 2014 con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. Sentada junto a su esposo, el príncipe Haakon, vestida de negro y con el rostro marcado por la fatiga, la princesa cumplió con su promesa de explicar lo ocurrido dada en enero, cuando a raíz de la desclasificación de millones de archivos de Epstein salieron a relucir detalles sobre las confidencias cruzadas entre ambos.

Epstein había sido condenado por un caso de prostitución de una menor en 2008. Pero según dice no tomó consciencia de ello hasta 2019, al conocerse las dimensiones de los abusos y violaciones a menores cometidos en la mansión del pederasta. Para entonces, hacía cerca de cinco años que había roto todo contacto con Epstein.

La princesa no dio una respuesta clara a qué fue lo que en 2011 'googleó', según ella misma había explicado en un correo electrónico, acerca de Epstein. "No lo recuerdo, hace más de 15 años de eso", dijo. Explicó que se ha demorado semanas en explicarse por su situación personal y la de su hijo, Marius Borg Hoiby, cuyo proceso por presunta violación de cuatro mujeres, agresiones y transporte de drogas, quedó el jueves visto para sentencia, con la petición de siete años y siete meses de cárcel de la fiscalía. "Soy madre de un joven que está en una situación difícil. Y además necesito tranquilidad por razones de salud, que se ha deteriorado", dijo. A Mette-Marit, de 52 años, se le diagnosticó un fibroma pulmonar en 2018 y sus médicos iniciaron ahora los preparativos para un posible trasplante de pulmón.

Apoyo de su esposo, Haakon

"Son muchas cosas a la vez", afirmó Haakon, quien en la entrevista tiene un papel más bien pasivo, pero de respaldo hacia su esposa, con quien se casó en 2001 y con quien tiene dos hijos en común, Ingrid Alejandra y Sverre Magnus. Marius Borg es fruto de una relación anterior y no es miembro de la casa real. Pero su juicio ha sido una sacudida para la monarquía noruega, cuyo rey, Harald, de 89 años, ha tenido que suspender varias veces su agenda oficial por razones de salud.

Mette-Marit reveló en 2019 sus contactos pasados con Epstein. Ya entonces lamentó su "falta de criterio". Con la publicación de las actas del pederasta, en que el nombre de la princesa sale a relucir un millar de veces, se supo que habían intercambiado confidencias y opiniones algo picantes a través de chats o mails. Mette-Marit pidió disculpas por ello en dos ocasiones más.

Son muchos los cabos que siguen sueltos, según los primeros comentarios recabados por la NRK entre ciudadanos y expertos. Mette-Marit entró en contacto en 2011 con Epstein a través de "un amigo de otro amigo", cuya identidad no revela. Trabajaba por entonces en un programa de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida y tenía conocidos en común con Epstein.

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En 2013 pasó unos días en la casa de Epstein de Palm Beach. Asegura que hubo algo en su comportamiento que la incomodó, aunque no asistió a nada "ilegal" ni relacionado con menores. "El hecho de haber estado ahí me hace sentir mal ante las víctimas", dice. "Fui una incauta. Suelo creer en lo mejor de las personas", añade. "Me ha llevado tiempo procesar todo esto. Desearía no haberle conocido nunca", concluye.