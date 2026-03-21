Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán denuncia un ataque estadounidense-israelí contra instalación nuclear de Natanz

Irán elogia las capacidades de milicias afines en Oriente Medio y promete "más sorpresas"

El comandante de la Fuerza iraní Al Quds, Ismail Qa'ani, subrayó este viernes que las milicias proiraníes en Oriente Medio disponen de "capacidades muy valiosas", y que han llevado a cabo "operaciones muy efectivas", y ha advertido de que aún habrá "más sorpresas".

Qa'ani dijo estas palabras en un mensaje con el motivo del fin del mes sagrado del ramadán dirigido a estas milicias, que forman el denominado "eje de la resistencia", con presencia en Líbano, Yemen, Irak y los territorios palestinos.

"La unidad de frentes que se ha consolidado gracias a vuestros esfuerzos constituye un punto fuerte para la 'umma' (nación) islámica y una pesadilla de terror para el despotismo mundial y la sionismo internacional, y pronto todos comprobarán la liberación de la nación islámica de la conjura sionista‑estadounidense gracias a vuestros esfuerzos", precisó.