Italia
Dos anarquistas muertos mientras manipulaban un explosivo a las afueras de Roma
La Fiscalía de Roma ha informado este sábado de la apertura de una investigación por la muerte de dos presuntos militantes anarquistas, Alessandro Mercogliano y Sara Ardizzone que estarían manipulando un explosivo de alta potencia cuando detonó por accidente.
El incidente ocurrió el viernes en un edificio abandonado situado en una granja de las afueras de Roma, concretamente al sureste de la ciudad, cerca del Parque de los Acueductos, según ha informado la Fiscalía y recoge la prensa italiana.
Los fallecidos serían miembros del grupo Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI) del preso anarquista Alfredo Cospito, condenado a 23 años de prisión por un atentado sin víctimas. La identificación fue difícil por los daños sufridos por ambos cuerpos, en especial el del hombre, que habría perdido una mano. Los tatuajes habrían dado la pista para su identificación.
Mercogliano, de 53, y originario de Nola, en la provincia de Nápoles, y ya fue condenado en el macrojuicio antiterrorista de anarquistas de 2019. Ardizzone, de 36 años y originaria de Roma, también fue investigada pero finalmente absuelta durante un juicio en Perugia el año pasado.
La investigación está a cargo del fiscal adjunto Giovanni Conzo y de jueces instructores antiterroristas que han ordenado varios registros en las últimas horas en Roma y otros lugares.
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