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Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump por la supuesta trama rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado satisfacción tras saber la noticia: "Me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede hacer daño a personas inocentes!"

Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump por la supuesta trama rusa

Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump por la supuesta trama rusa / EFE

EFE

Robert Mueller, el exdirector del FBI que lideró la histórica investigación sobre la supuesta intromisión del Gobierno ruso en la campaña del actual presidente de EEUU, Donald Trump, para las presidenciales de 2016, ha fallecido a los 81 años, según informó su familia este sábado.

Sus familiares ya habían informado el año pasado que Mueller había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. "Con profunda tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Bob anoche", explicó su familia en un comunicado.

Nacido en Nueva York en 1944, Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013. Tras una destacada carrera como fiscal, Mueller llegó al cargo una semana antes de que se produjeran los ataques del 11-S en su ciudad natal y, tras los ataques, además de modernizar la estructura de la agencia, durante su mandato varios de sus operativos fueron los primeros en denunciar los abusos que se cometieron en las prisiones secretas establecidas por la CIA en diversas partes del mundo tras los actos terroristas de 2001.

Investigación sobre la injerencia rusa

Su nombre volvió a copar todos los focos cuando, en mayo de 2017, fue nombrado como fiscal especial por el Departamento de Justica para investigar a Donald Trump por las supuestas interacciones con una trama rusa para ayudar al republicano a ganar las presidenciales en las que se había impuesto seis meses antes.

Finalmente, su investigación determinó que Rusia llevó a cabo una amplia campaña de injerencia en 2016, incluida desinformación en redes sociales y hackeo y filtración de correos de políticos demócratas, pero no estableció ninguna conspiración con la campaña de Donald Trump.

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Reacción de Trump

Tras la noticia, Trump ha asegurado que se alegraba de la muerte de Mueller. "Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede hacer daño a personas inocentes!", ha escrito en una publicación de su red social Truth Social.

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